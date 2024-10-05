Топ-10 найпопулярніших авто в Україні у вересні 2024 року — Finance.ua

Топ-10 найпопулярніших авто в Україні у вересні 2024 року
У вересні 2024 року лідером продажів нових автомобілів в Україні став Renault Duster, з результатом у 504 продані одиниці.
Про це свідчать дані «Укравтопрому».
Другим за популярністю був кросовер Toyota RAV-4.
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А «бронзу» місяця отримала Mazda CX5.
ТОП-10 легковиків вересня
- Renault Duster — 504 од.;
- Toyota RAV-4 — 295 од.;
- Mazda CX5 — 161 од.;
- Toyota Hilux — 148 од.;
- Škoda Karoq — 138 од.;
- Hyundai Tucson — 129 од.;
- Škoda Kodiaq — 129 од.;
- Škoda Octavia — 128 од.;
- Volkswagen Touareg — 114 од.;
- KIA Sportage — 112 од.
Нагадаємо, 1 жовтня Кабінет Міністрів України прийняв постанову, відповідно до якої вдосконалюється процедура комісійної торгівлі транспортними засобами, зокрема щодо обов’язкового подання документа, що підтверджує вартість транспортного засобу, для укладання договору купівлі-продажу.
Середню ринкову вартість із легкістю можна перевірити на сайті Міністерства економіки України.
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