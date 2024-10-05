Топ-10 найпопулярніших авто в Україні у вересні 2024 року — Finance.ua

Топ-10 найпопулярніших авто в Україні у вересні 2024 року Сьогодні 21:03 — Технології&Авто

Топ-10 найпопулярніших авто в Україні у вересні 2024 року

У вересні 2024 року лідером продажів нових автомобілів в Україні став Renault Duster, з результатом у 504 продані одиниці.

Про це свідчать дані «Укравтопрому».

Другим за популярністю був кросовер Toyota RAV-4.

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А «бронзу» місяця отримала Mazda CX5.

ТОП-10 легковиків вересня

Renault Duster — 504 од.; Toyota RAV-4 — 295 од.;

Mazda CX5 — 161 од.;

Toyota Hilux — 148 од.;

Škoda Karoq — 138 од.;

Hyundai Tucson — 129 од.;

Škoda Kodiaq — 129 од.;

Škoda Octavia — 128 од.;

Volkswagen Touareg — 114 од.;

KIA Sportage — 112 од.



обов’язкового подання документа, що підтверджує вартість транспортного засобу, для укладання договору купівлі-продажу. Нагадаємо, 1 жовтня Кабінет Міністрів України прийняв постанову, відповідно до якої вдосконалюється процедура комісійної торгівлі транспортними засобами, зокрема щодо

Середню ринкову вартість із легкістю можна перевірити на сайті Міністерства економіки України.

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