Топ-10 найпопулярніших авто в Україні у вересні 2024 року — Finance.ua
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Топ-10 найпопулярніших авто в Україні у вересні 2024 року

Технології&Авто
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Топ-10 найпопулярніших авто в Україні у вересні 2024 року
Топ-10 найпопулярніших авто в Україні у вересні 2024 року
У вересні 2024 року лідером продажів нових автомобілів в Україні став Renault Duster, з результатом у 504 продані одиниці.
Про це свідчать дані «Укравтопрому».
Другим за популярністю був кросовер Toyota RAV-4.

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А «бронзу» місяця отримала Mazda CX5.

ТОП-10 легковиків вересня

  1. Renault Duster — 504 од.;
  2. Toyota RAV-4 — 295 од.;
  3. Mazda CX5 — 161 од.;
  4. Toyota Hilux — 148 од.;
  5. Škoda Karoq — 138 од.;
  6. Hyundai Tucson — 129 од.;
  7. Škoda Kodiaq — 129 од.;
  8. Škoda Octavia — 128 од.;
  9. Volkswagen Touareg — 114 од.;
  10. KIA Sportage — 112 од.
Нагадаємо, 1 жовтня Кабінет Міністрів України прийняв постанову, відповідно до якої вдосконалюється процедура комісійної торгівлі транспортними засобами, зокрема щодо обов’язкового подання документа, що підтверджує вартість транспортного засобу, для укладання договору купівлі-продажу.
Середню ринкову вартість із легкістю можна перевірити на сайті Міністерства економіки України.
За матеріалами:
Finance.ua
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