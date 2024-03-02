Електричний кросовер Renault Scenic виграв нагороду «Автомобіль року 2024» — Finance.ua
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Електричний кросовер Renault Scenic виграв нагороду «Автомобіль року 2024»

Технології&Авто
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Електричний кросовер Renault Scenic виграв нагороду «Автомобіль року 2024»
Електричний кросовер Renault Scenic виграв нагороду «Автомобіль року 2024», Фото: Renault
На Женевському автосалоні нагороду «Автомобіль року 2024» (Car of the Year 2024) виграв електричний кросовер Renault Scenic E-Tech.
Кожен член журі призначив сім нових автомобілів, які були в експлуатації та були продані до кінця попереднього календарного року, а також сім автомобілів, які набрали найбільшу кількість голосів, складають остаточний список.
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Автомобілі розмістили за таким рейтингом:

  1. Renault Scenic E-Tech отримав загалом 329 балів від журі з 59 журналістів, які представляють 22 країни;
  2. BMW 5 серії - 308 балів;
  3. Peugeot 3008 — 197 балів;
  4. Kia EV9 — 190 балів;
  5. Volvo EX30 — 168 балів;
  6. BYD Seal — 131 бал;
  7. Toyota C-HR — 127 голосів.
Toyota C-HR — єдиний автомобіль у списку, який не пропонується з чисто електричною силовою установкою.
Щоб претендувати на COTY, автомобілі мають бути абсолютно новими, тобто моделі після фейсліфтингу і проміжних оновлень в межах покоління не можуть претендувати на нагороду.
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У статуті COTY зазначили основні критерії, за якими слід оцінювати автомобіль:
  • загальний дизайн;
  • комфорт;
  • безпека;
  • економічність;
  • керованість;
  • загальна придатність до експлуатації;
  • продуктивність;
  • функціональність;
  • загальні екологічні вимоги;
  • задоволення водія;
  • ціна.
Зазначено, що технічні інновації та співвідношення ціни та якості є основними факторами
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