Електричний кросовер Renault Scenic виграв нагороду «Автомобіль року 2024» — Finance.ua

Електричний кросовер Renault Scenic виграв нагороду «Автомобіль року 2024»
На Женевському автосалоні нагороду «Автомобіль року 2024» (Car of the Year 2024) виграв електричний кросовер Renault Scenic E-Tech.
Кожен член журі призначив сім нових автомобілів, які були в експлуатації та були продані до кінця попереднього календарного року, а також сім автомобілів, які набрали найбільшу кількість голосів, складають остаточний список.
Автомобілі розмістили за таким рейтингом:
- Renault Scenic E-Tech отримав загалом 329 балів від журі з 59 журналістів, які представляють 22 країни;
- BMW 5 серії - 308 балів;
- Peugeot 3008 — 197 балів;
- Kia EV9 — 190 балів;
- Volvo EX30 — 168 балів;
- BYD Seal — 131 бал;
- Toyota C-HR — 127 голосів.
Toyota C-HR — єдиний автомобіль у списку, який не пропонується з чисто електричною силовою установкою.
Щоб претендувати на COTY, автомобілі мають бути абсолютно новими, тобто моделі після фейсліфтингу і проміжних оновлень в межах покоління не можуть претендувати на нагороду.
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У статуті COTY зазначили основні критерії, за якими слід оцінювати автомобіль:
- загальний дизайн;
- комфорт;
- безпека;
- економічність;
- керованість;
- загальна придатність до експлуатації;
- продуктивність;
- функціональність;
- загальні екологічні вимоги;
- задоволення водія;
- ціна.
Зазначено, що технічні інновації та співвідношення ціни та якості є основними факторами
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