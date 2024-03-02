Електричний кросовер Renault Scenic виграв нагороду «Автомобіль року 2024» — Finance.ua

Електричний кросовер Renault Scenic виграв нагороду «Автомобіль року 2024» Сьогодні 04:12 — Технології&Авто

Електричний кросовер Renault Scenic виграв нагороду «Автомобіль року 2024», Фото: Renault

На Женевському автосалоні нагороду «Автомобіль року 2024» (Car of the Year 2024) виграв електричний кросовер Renault Scenic E-Tech.

Кожен член журі призначив сім нових автомобілів, які були в експлуатації та були продані до кінця попереднього календарного року, а також сім автомобілів, які набрали найбільшу кількість голосів, складають остаточний список.

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Автомобілі розмістили за таким рейтингом:

Renault Scenic E-Tech отримав загалом 329 балів від журі з 59 журналістів, які представляють 22 країни;

BMW 5 серії - 308 балів; Peugeot 3008 — 197 балів; Kia EV9 — 190 балів; Volvo EX30 — 168 балів; BYD Seal — 131 бал; Toyota C-HR — 127 голосів.

Toyota C-HR — єдиний автомобіль у списку, який не пропонується з чисто електричною силовою установкою.

Щоб претендувати на COTY, автомобілі мають бути абсолютно новими, тобто моделі після фейсліфтингу і проміжних оновлень в межах покоління не можуть претендувати на нагороду.

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У статуті COTY зазначили основні критерії, за якими слід оцінювати автомобіль:

загальний дизайн;

комфорт;

безпека;

економічність;

керованість;

загальна придатність до експлуатації;

продуктивність;

функціональність;

загальні екологічні вимоги;

задоволення водія;

ціна.

Зазначено, що технічні інновації та співвідношення ціни та якості є основними факторами

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