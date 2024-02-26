Chery обладнає електромобіль Exeed Exlantix ET стійкою до низьких температур батареєю (фото) — Finance.ua

Chery обладнає електромобіль Exeed Exlantix ET стійкою до низьких температур батареєю (фото)
Автомобільна компанія Chery обладнає електричне авто Exeed Exlantix ET інноваційною батареєю, яка є стійкою до низьких температур.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Загальновідомий факт, що електричні машини взимку швидше розряджаються. Через це під час морозів скорочується запас ходу. Однак у китайській корпорації CATL стверджують, що змогли вирішити цю проблему.
Саме CATL створили літій-залізо-фосфатну батарею LFP 2.0 Shenxing для Exeed Exlantix ET. Вона може витримати сильні морози. Невдовзі батареї CATL почнуть ставити й на інші моделі електрокарів.
У межах випробувань електрокросовер залишали на вулиці на добу за температури -30 градусів, а також занурювали батарею у ємність із крижаною водою.
Електромобіль Chery Exeed Exlantix ET має запас ходу в 700 км. До того ж його LFP-батарея швидко заряджається як влітку, так і взимку.
За температури -20 °C швидке заряджання батареї на 80% займає 24 хвилини. А за +25 °C усього за 10 хвилин можна збільшити запас ходу на 400 км. Повне ж заряджання в теплу погоду займає 15 хвилин.
Новий Exeed Exlantix ET — великий п’ятимісний електрокросовер від преміального підрозділу Chery. Це флагманська електрична модель від китайського виробника. Її запропонують у версіях потужністю від 252 до 362 к. с.
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