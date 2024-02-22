На український ринок вийде новий електромобіль Kia із запасом ходу понад 500 км (фото) — Finance.ua

На український ринок вийде новий електромобіль Kia із запасом ходу понад 500 км (фото) Сьогодні 03:54 — Технології&Авто

На український ринок вийде новий електромобіль Kia із запасом ходу понад 500 км (фото)

Лінійка електромобілів Kia в Україні невдовзі розшириться — до моделі Niro доєднається новий EV6. Про це повідомляється на сайті офіційного представництва південнокорейського автовиробника.

Електромобіль Kia EV6 — 4,7-метровий хетчбек-кросовер із обтічним дизайном та збільшеним кліренсом. Модель ділить платформу з Hyundai Ioniq 5 та Genesis GV60.

У салоні на передній панелі встановлені два вигнутих дисплеї. Електрокар Kia EV6 має 520-літровий задній та 20-літровий передній багажники.

Базова комплектація Kia EV6 2024 включає 19-дюймові диски, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль та камеру. Також для моделі доступні панорамний дах, паркувальний автопілот з дистанційним керуванням, підігрів та вентиляція крісел.

Новий Kia EV6 дебютує на українському ринку у задньопривідній версії на 229 к. с. з батареєю ємністю 77,4 кВт∙год. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 7,3 с і розвинути 185 км/год, а його запас ходу складає 528 км.

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