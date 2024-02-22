На український ринок вийде новий електромобіль Kia із запасом ходу понад 500 км (фото) — Finance.ua
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На український ринок вийде новий електромобіль Kia із запасом ходу понад 500 км (фото)

Технології&Авто
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На український ринок вийде новий електромобіль Kia із запасом ходу понад 500 км (фото)
На український ринок вийде новий електромобіль Kia із запасом ходу понад 500 км (фото)
Лінійка електромобілів Kia в Україні невдовзі розшириться — до моделі Niro доєднається новий EV6. Про це повідомляється на сайті офіційного представництва південнокорейського автовиробника.
На український ринок вийде новий електромобіль Kia із запасом ходу понад 500 км (фото)
Електромобіль Kia EV6 — 4,7-метровий хетчбек-кросовер із обтічним дизайном та збільшеним кліренсом. Модель ділить платформу з Hyundai Ioniq 5 та Genesis GV60.
У салоні на передній панелі встановлені два вигнутих дисплеї. Електрокар Kia EV6 має 520-літровий задній та 20-літровий передній багажники.
На український ринок вийде новий електромобіль Kia із запасом ходу понад 500 км (фото)
Базова комплектація Kia EV6 2024 включає 19-дюймові диски, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль та камеру. Також для моделі доступні панорамний дах, паркувальний автопілот з дистанційним керуванням, підігрів та вентиляція крісел.
На український ринок вийде новий електромобіль Kia із запасом ходу понад 500 км (фото)
Новий Kia EV6 дебютує на українському ринку у задньопривідній версії на 229 к. с. з батареєю ємністю 77,4 кВт∙год. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 7,3 с і розвинути 185 км/год, а його запас ходу складає 528 км.
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За матеріалами:
Фокус
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