Найкращі «народні» електромобілі 2024 року (фото) — Finance.ua

Найкращі «народні» електромобілі 2024 року (фото) Сьогодні 13:00 — Фондовий ринок

Найкращі «народні» електромобілі 2024 року (фото)

Експерти американської компанії JD Power склали рейтинг найкращих «народних» електромобілів на ринку у 2024 році.

Про це пише ampercar.com

Загальний показник індексу володіння EVX вимірює задоволеність власників електромобілів.

До визначення рейтингу входять 10 факторів:

точність заявленого діапазону заряду акумулятора;

наявність громадських зарядних станцій; запас ходу акумулятора; вартість володіння;

задоволення від водіння; простота заряджання вдома;

дизайн інтер'єру та екстер'єру; безпека та технології;

досвід обслуговування; якість та надійність автомобіля".

Найкращим електромобілем у масовому сегменті став Mini Cooper Electric, який отримав максимальні 770 балів.

Mini Cooper Electric

Дмісце у рейтингу посів Ford Mustang Mach-E із рейтингом 764 бали.

Ford Mustang Mach-E



Третє - Hyundai Ioniq 6, який набрав 759 очок.

Hyundai Ioniq 6

Найкращі масові електромобілі на ринку:

Mini Cooper Electric: 770 балів; Ford Mustang Mach-E: 764 бали; Hyundai Ioniq 6: 759 балів; Kia EV6: 739 балів; Nissan Ariya: 739 балів; Chevrolet Bolt EUV: 738 балів; Chevrolet Bolt EV: 733 бали; Hyundai Ioniq 5: 727 балів; Kia Niro EV: 706 балів; Ford F-150 Lightning: 704 бали.

Нагадаємо, майже третина усіх електромобілів, які присутні на українському вторинному авторинку належать до групи кросоверів. Частка електро-SUV за підсумками 11 місяців 2023 року склала 32% - а це чимало. Крім того, інтерес до електричного транспорту впевнено зростає, водночас збільшується попит на кросовери з усіма видами силових установок. Аналітики порталу Auto. Ria назвали ТОП-15 моделей електро-SUV з пробігом, які цьогоріч купували найчастіше.

Довідка Finance.ua:

Електричний кросовер Renault Scenic виграв нагороду «Автомобіль року 2024».

Так, на Женевському автосалоні нагороду «Автомобіль року 2024» (Car of the Year 2024) виграв електричний кросовер Renault Scenic E-Tech. Автомобілі розмістили за таким рейтингом:

Renault Scenic E-Tech отримав загалом 329 балів від журі з 59 журналістів, які представляють 22 країни; BMW 5 серії - 308 балів; Peugeot 3008 — 197 балів; Kia EV9 — 190 балів; Volvo EX30 — 168 балів; BYD Seal — 131 бал; Toyota C-HR — 127 голосів.

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