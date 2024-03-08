Найкращі «народні» електромобілі 2024 року (фото) — Finance.ua
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Найкращі «народні» електромобілі 2024 року (фото)

Фондовий ринок
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Найкращі «народні» електромобілі 2024 року (фото)
Найкращі «народні» електромобілі 2024 року (фото)
Експерти американської компанії JD Power склали рейтинг найкращих «народних» електромобілів на ринку у 2024 році.
Про це пише ampercar.com.
Загальний показник індексу володіння EVX вимірює задоволеність власників електромобілів.
До визначення рейтингу входять 10 факторів:
  • точність заявленого діапазону заряду акумулятора;
  • наявність громадських зарядних станцій; запас ходу акумулятора; вартість володіння;
  • задоволення від водіння; простота заряджання вдома;
  • дизайн інтер'єру та екстер'єру; безпека та технології;
  • досвід обслуговування; якість та надійність автомобіля".
Найкращим електромобілем у масовому сегменті став Mini Cooper Electric, який отримав максимальні 770 балів.
Найкращі «народні» електромобілі 2024 року (фото)
Mini Cooper Electric
Дмісце у рейтингу посів Ford Mustang Mach-E із рейтингом 764 бали.
Найкращі «народні» електромобілі 2024 року (фото)
Ford Mustang Mach-E
Третє - Hyundai Ioniq 6, який набрав 759 очок.
Найкращі «народні» електромобілі 2024 року (фото)
Hyundai Ioniq 6
Найкращі масові електромобілі на ринку:
  1. Mini Cooper Electric: 770 балів;
  2. Ford Mustang Mach-E: 764 бали;
  3. Hyundai Ioniq 6: 759 балів;
  4. Kia EV6: 739 балів;
  5. Nissan Ariya: 739 балів;
  6. Chevrolet Bolt EUV: 738 балів;
  7. Chevrolet Bolt EV: 733 бали;
  8. Hyundai Ioniq 5: 727 балів;
  9. Kia Niro EV: 706 балів;
  10. Ford F-150 Lightning: 704 бали.
Нагадаємо, майже третина усіх електромобілів, які присутні на українському вторинному авторинку належать до групи кросоверів. Частка електро-SUV за підсумками 11 місяців 2023 року склала 32% - а це чимало. Крім того, інтерес до електричного транспорту впевнено зростає, водночас збільшується попит на кросовери з усіма видами силових установок. Аналітики порталу Auto. Ria назвали ТОП-15 моделей електро-SUV з пробігом, які цьогоріч купували найчастіше.

Довідка Finance.ua:

  • Електричний кросовер Renault Scenic виграв нагороду «Автомобіль року 2024».
  • Так, на Женевському автосалоні нагороду «Автомобіль року 2024» (Car of the Year 2024) виграв електричний кросовер Renault Scenic E-Tech. Автомобілі розмістили за таким рейтингом:
  1. Renault Scenic E-Tech отримав загалом 329 балів від журі з 59 журналістів, які представляють 22 країни;
  2. BMW 5 серії - 308 балів;
  3. Peugeot 3008 — 197 балів;
  4. Kia EV9 — 190 балів;
  5. Volvo EX30 — 168 балів;
  6. BYD Seal — 131 бал;
  7. Toyota C-HR — 127 голосів.

КАСКО дешевше, ніж у страховій

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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