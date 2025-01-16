Рейтинг найбезпечніших автомобілів різних класів — Finance.ua

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Рейтинг найбезпечніших автомобілів різних класів

Технології&Авто
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Визначено найбезпечніші автомобілі 2024 року. Відзнаки отримали моделі, які отримали найвищі оцінки за краш-тести EuroNCAP.
Про це повідомляється на сайті цієї організації.
Найбезпечнішим авто 2024 року назвали новий Mercedes E-Class. Захист дорослих в цьому авто оцінили в 92%, а дітей — в 90%. За безпеку для пасажирів авто отримало оцінку 84%, а за системи безпеки — 87%.
Рейтинг найбезпечніших автомобілів різних класів
Крім того, обрали кращі моделі в різних класах. Серед компактних кросоверів та електромобілів переможцем став Zeekr X, який створено на базі Volvo EX30. Його оцінки: 91% за захист дорослих, 90% — за дітей, 84% — за безпеку для пішоходів і 83% — за обладнання з безпеки.
Рейтинг найбезпечніших автомобілів різних класів
У сегменті великих сімейних авто перемогли моделі-близнюки Skoda Superb і Volkswagen Passat B9. Вони отримали 93% за безпеку дорослих пасажирів і 87% - за захист дітей. Захист пішоходів оцінили в 82%, а обладнання з безпеки — у 80%.
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Рейтинг найбезпечніших автомобілів різних класів
Найбезпечніший сімейний кросовер — нова Mazda CX-80, яка випередила Audi Q6 e-tron. Вона отримала 92% за захист дорослих і 88% — за дітей. Оцінка за безпеку пішоходів — 84%, а за системи безпеки — 79%.
Рейтинг найбезпечніших автомобілів різних класів
Крім того, в EuroNCAP відзначили пікап Maxus eTerron 9, компактні кросовери Cupra Tavascan, Deepal S07 Porsche Macan, MG HS, Toyota C-HR, Volvo EX30 та XPENG G6.
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