Рейтинг найдорожчих та найдешевших автомобілів для утримання — Finance.ua

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Рейтинг найдорожчих та найдешевших автомобілів для утримання

Технології&Авто
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Рейтинг найдорожчих та найдешевших автомобілів для утримання
Рейтинг найдорожчих та найдешевших автомобілів для утримання
Вартість утримання авто — один із ключових параметрів при виборі моделі. Далеко не завжди вона залежить від ціни авто: іноді дешеві моделі можуть бути дорогими в експлуатації.
Американський сайт Self вибрав найдешевші та найдорожчі в утриманні автомобілі.
У рамках дослідження було порівняно вартість року експлуатації різних моделей. До уваги брали затрати на пальне (або зарядку електрокарів), технічне обслуговування авто та страхування.
Фото: Tesla
Фото: Tesla
Вияснилося, що гібриди та електромобілі в середньому на 15% дешевші в утриманні, аніж авто з двигунами внутрішнього згоряння.
Найдешевші в експлуатації бренди — Tesla, Nissan та Honda, а найдорожчі — Lexus, Ram і GMC.
Серед топ 10 найдешевших в утриманні моделей — не лише бюджетні авто, але і електрокари Tesla, і сімейні седани.

Найдешевші в утриманні автомобілі:

  1. Tesla Model 3.
  2. Hyundai Elantra.
  3. Toyota Corolla.
  4. Kia Forte (Cerato).
  5. Honda Civic.
  6. Honda Accord.
  7. Tesla Model Y.
  8. Nissan Altima.
  9. Toyota Camry.
  10. Honda CR-V.
Найбільші затрати на утримання мають рамні пікапи та позашляховики.
Фото: General Motors
Фото: General Motors

Найдорожчі в експлуатації авто:

  1. Chevrolet Tahoe.
  2. Lexus RX.
  3. Ram Pickup.
  4. Toyota 4Runner.
  5. Chevrolet Silverado.
  6. Ford F-Series.
  7. Ford Bronco.
  8. Toyota Tundra.
  9. GMC Sierra.
  10. Chevrolet Traverse.
Нагадаємо, за даними дослідження OLX, найчастіше серед вживаних авто на ринку пропонують легковики з 1995 по 2019 рік, причому сегмент з 2005 по 2009 найбільший — майже третина всіх пропозицій.
Медіанна ціна авто цих років випуску знаходиться на рівні 3900 $. Найменше продають авто від 2020 року випуску — лише 4,9% від загальної кількості оголошень, з медіанною ціною в 16 800 $.
За матеріалами:
Фокус
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