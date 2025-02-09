Рейтинг найдорожчих та найдешевших автомобілів для утримання — Finance.ua

Рейтинг найдорожчих та найдешевших автомобілів для утримання Сьогодні 22:21 — Технології&Авто

Рейтинг найдорожчих та найдешевших автомобілів для утримання

Вартість утримання авто — один із ключових параметрів при виборі моделі. Далеко не завжди вона залежить від ціни авто: іноді дешеві моделі можуть бути дорогими в експлуатації.

Американський сайт Self вибрав найдешевші та найдорожчі в утриманні автомобілі.

У рамках дослідження було порівняно вартість року експлуатації різних моделей. До уваги брали затрати на пальне (або зарядку електрокарів), технічне обслуговування авто та страхування.

Фото: Tesla

Вияснилося, що гібриди та електромобілі в середньому на 15% дешевші в утриманні, аніж авто з двигунами внутрішнього згоряння.

Найдешевші в експлуатації бренди — Tesla, Nissan та Honda, а найдорожчі — Lexus, Ram і GMC.

Серед топ 10 найдешевших в утриманні моделей — не лише бюджетні авто, але і електрокари Tesla, і сімейні седани.

Найдешевші в утриманні автомобілі:

Tesla Model 3. Hyundai Elantra. Toyota Corolla. Kia Forte (Cerato). Honda Civic. Honda Accord. Tesla Model Y. Nissan Altima. Toyota Camry. Honda CR-V.

Найбільші затрати на утримання мають рамні пікапи та позашляховики.

Фото: General Motors

Найдорожчі в експлуатації авто:

Chevrolet Tahoe. Lexus RX. Ram Pickup. Toyota 4Runner. Chevrolet Silverado. Ford F-Series. Ford Bronco. Toyota Tundra. GMC Sierra. Chevrolet Traverse.

Нагадаємо, за даними дослідження OLX, найчастіше серед вживаних авто на ринку пропонують легковики з 1995 по 2019 рік, причому сегмент з 2005 по 2009 найбільший — майже третина всіх пропозицій.

Медіанна ціна авто цих років випуску знаходиться на рівні 3900 $. Найменше продають авто від 2020 року випуску — лише 4,9% від загальної кількості оголошень, з медіанною ціною в 16 800 $.

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