Рейтинг найдорожчих та найдешевших автомобілів для утримання — Finance.ua

Рейтинг найдорожчих та найдешевших автомобілів для утримання
Вартість утримання авто — один із ключових параметрів при виборі моделі. Далеко не завжди вона залежить від ціни авто: іноді дешеві моделі можуть бути дорогими в експлуатації.
Американський сайт Self вибрав найдешевші та найдорожчі в утриманні автомобілі.
У рамках дослідження було порівняно вартість року експлуатації різних моделей. До уваги брали затрати на пальне (або зарядку електрокарів), технічне обслуговування авто та страхування.
Вияснилося, що гібриди та електромобілі в середньому на 15% дешевші в утриманні, аніж авто з двигунами внутрішнього згоряння.
Найдешевші в експлуатації бренди — Tesla, Nissan та Honda, а найдорожчі — Lexus, Ram і GMC.
Серед топ 10 найдешевших в утриманні моделей — не лише бюджетні авто, але і електрокари Tesla, і сімейні седани.
Найдешевші в утриманні автомобілі:
- Tesla Model 3.
- Hyundai Elantra.
- Toyota Corolla.
- Kia Forte (Cerato).
- Honda Civic.
- Honda Accord.
- Tesla Model Y.
- Nissan Altima.
- Toyota Camry.
- Honda CR-V.
Найбільші затрати на утримання мають рамні пікапи та позашляховики.
Найдорожчі в експлуатації авто:
- Chevrolet Tahoe.
- Lexus RX.
- Ram Pickup.
- Toyota 4Runner.
- Chevrolet Silverado.
- Ford F-Series.
- Ford Bronco.
- Toyota Tundra.
- GMC Sierra.
- Chevrolet Traverse.
Нагадаємо, за даними дослідження OLX, найчастіше серед вживаних авто на ринку пропонують легковики з 1995 по 2019 рік, причому сегмент з 2005 по 2009 найбільший — майже третина всіх пропозицій.
Медіанна ціна авто цих років випуску знаходиться на рівні 3900 $. Найменше продають авто від 2020 року випуску — лише 4,9% від загальної кількості оголошень, з медіанною ціною в 16 800 $.
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