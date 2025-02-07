Які вживані авто найчастіше продають в Україні — Finance.ua

Які вживані авто найчастіше продають в Україні Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Які вживані авто найчастіше продають в Україні

Найчастіше серед вживаних авто ринку пропонують легковики з 1995 по 2019 рік, причому сегмент з 2005 по 2009 найбільший — майже третина всіх пропозицій. Медіана ціна авто цих років випуску знаходиться на рівні 3900 $. Найменше продають авто від 2020 року випуску — лише 4,9% від загальної кількості оголошень, з медіаною ціною в 16 800 $.

Про це свідчить аналітика OLX Україна

За кількістю оголошень на кінець 2024 найчастіше через OLX продавали Volkswagen, Opel, Mercedes-Benz та BMW. Якщо говорити про конкретні моделі, то це Volkswagen Golf, Volkswagen Passat; Skoda Octavia; Opel Vectra; Renault Megane; BMW 3-series.

Серед автомобілів, пригнаних з-за кордону, за кількістю оголошень на OLX лідирують завезені з США, Німеччини, Польщі, Литви та Франції. Натомість більше відгуків споживачів фіксується на оголошення, в яких продають авто з Німеччини, з медіанною ціною 5200 $, далі США (10 200 $), Польща (2600 $), Литва (3300 $) та Франція (6650 $).

63,5% усіх поданих пропозицій — авто з механічною трансмісією. 34,7% оголошень припадає на автоматичну. При цьому взаємодіяли з оголошеннями, де продавалась «механіка», частіше: 75% з усіх відгуків — на машини з механічною коробкою передач, решту 25% поділили авто з вищезгаданими типами трансмісії.

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Водночас медіанна ціна на авто з «механікою» в 3,6 рази менша, ніж з АКП — 2500 $ проти 9000 $.

Найпопулярнішим типом кузова за кількістю оголошень і відгуків на них є седан. Такі авто також і найдешевші — медіана 2600 $. За ним розмістились хетчбеки (3200 $), універсали (4900 $) та найдорожчий тип кузова — позашляховики/кросовери, з медіанною ціною 9000 $.

Найпопулярнішими двигунами за відгуками потенційних покупців у 2024 році були бензинові. На 10% менше відгуків отримали газ/бензин, а дизельні авто — на 27%.

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Хоча за кількістю оголошень дизельні двигуни утримались на другому місці, з найвищою серед цих трьох медіанною ціною — 4800 $, в той час, коли бензинові коштують близько 4100 $, а газ/бензин 2450 $. Електро та гібридні авто займають 4.19% від загальної кількості пропозицій, медіанні ціни на них — на рівні 14 000 $ та 12 700 $ відповідно, що робить їх найдорожчими пропозиціями на ринку.

Найбільш популярними кольорами авто для продажу у 2024 стали сірий, чорний, білий, синій та червоний.

Серед автозапчастин, за рік українці найчастіше продавали та купували — бампери (медіанна ціна 3291 грн), двигуни у зборі (14 627 грн) та передні фари (3000 грн). Рідше — двері (2804 грн), акумулятори (2650 грн) чи задні ліхтарі (1450 грн). Найбільший розрив між кількістю пропозицій та відгуків утворився на оголошеннях з продажу двигунів у зборі — у 12, та акумуляторів — у 13 разів переважають відгуки. На решту оголошень попит вищий за пропозицію у 7−9 разів.

Телеканал 24 За матеріалами:

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