Ринок нових легкових авто у січні скоротився: які авто обирають українці — Finance.ua

Ринок нових легкових авто у січні скоротився: які авто обирають українці
У січні 2025 року ринок нових легкових автомобілів знизився на 6,1% порівняно з минулим роком. Це було очікувано, оскільки через збої у роботі реєстрів ринок вживаних автомобілів майже зупинився, і частина покупців нових машин не змогла продати свої старі авто. Однак з 20 січня реєстраційні системи відновили роботу, і угоди поновилися, але динаміка вже була втрачена, що спричинило незначне падіння ринку.
Про це повідомляє Auto-Consulting.
Аналітики зафіксували в січні низький рівень частки електричних автомобілів — лише 15,6%. Рік тому цей показник становив 23,7%.
«Це явище потребує детальнішого дослідження, але очевидно, що популярні раніше моделі, як-от VW ID.4, Honda MN-V, стали менш затребуваними, а на перший план виходять моделі китайських виробників, які активно пропонують автомобілі через так званих альтернативних трейдерів», — йдеться у повідомленні.
У січні також відзначено значне зростання частки на ринку у BYD, яка зайняла 5-те місце, обігнавши навіть Volkswagen.
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«Дилери активно просувають моделі Zeekr. Цей китайський бренд вже закріпився на українському ринку, посідаючи 11-у позицію і обігнавши Mercedes-Benz», — зазначили експерти.
Серед преміальних брендів склалася нова ієрархія: тепер українські споживачі обирають BMW, Audi, а лише потім розглядають Mercedes-Benz.
Лідерство на ринку утримує Toyota, яка в січні мала одразу три власні моделі серед п’яти найпопулярніших. Проте Toyota Rav4 помітно відставала за кількістю клієнтів від Renault Duster.
«Також відзначимо нового лідера серед популярних автомобілів — BYD Song, який у січні обігнав більшість відомих моделей та посів 3-є місце на ринку», — додали в Auto-Consulting.
Найпопулярніші марки авто в Україні за січень 2025 року:
- Toyota — 791 продане авто.
- Renault — 357 од.
- BMW — 342 од.
- Skoda — 302 од.
- BYD — 263 од.
- Volkswagen — 192 од.
- Hyundai — 190 од.
- Suzuki — 180 од.
- Nissan — 169 од.
- Audi — 152 од.
- Zeekr — 146 од.
- Mercedes-Benz — 133 од.
- Kia — 131 од.
- Citroen — 128 од.
- Mazda — 125 од.
- Mitsubishi — 118 од.
- Peugeot — 104 од.
- Lexus — 92 од.
- Volvo — 89 од.
- Honda — 84 од.
Найпопулярніші моделі авто в Україні за січень 2025 року:
- Renault Duster — 309 проданих авто.
- Toyota RAV4 — 190 од.
- BYD Song — 180 од.
- Toyota Land Cruiser Prado — 170 од.
- Toyota Hilux — 161 од.
- Kia Sportage — 121 од.
- Hyundai Tucson — 114 од.
- Skoda Octavia — 110 од.
- Skoda Kodiaq — 109 од.
- Nissan Qashqai — 107 од.
- Mazda CX-5 — 88 од.
- Suzuki S-Cross — 78 од.
- Zeekr 001 — 77 од.
- Citroen C-Elysee — 73 од.
- Suzuki Vitara — 73 од.
- Toyota Camry — 70 од.
- BMW 3 Series — 65 од.
- Peugeot Landtrek — 65 од.
- BMW X5 — 59 од.
- Zeekr 7X — 57 од.
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