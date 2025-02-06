Ринок нових легкових авто у січні скоротився: які авто обирають українці — Finance.ua

Ринок нових легкових авто у січні скоротився: які авто обирають українці Сьогодні 20:20 — Особисті фінанси

Ринок нових легкових авто у січні скоротився: які авто обирають українці

У січні 2025 року ринок нових легкових автомобілів знизився на 6,1% порівняно з минулим роком. Це було очікувано, оскільки через збої у роботі реєстрів ринок вживаних автомобілів майже зупинився, і частина покупців нових машин не змогла продати свої старі авто. Однак з 20 січня реєстраційні системи відновили роботу, і угоди поновилися, але динаміка вже була втрачена, що спричинило незначне падіння ринку.

Про це повідомляє Auto-Consulting.

Аналітики зафіксували в січні низький рівень частки електричних автомобілів — лише 15,6%. Рік тому цей показник становив 23,7%.

«Це явище потребує детальнішого дослідження, але очевидно, що популярні раніше моделі, як-от VW ID.4, Honda MN-V, стали менш затребуваними, а на перший план виходять моделі китайських виробників, які активно пропонують автомобілі через так званих альтернативних трейдерів», — йдеться у повідомленні.

У січні також відзначено значне зростання частки на ринку у BYD, яка зайняла 5-те місце, обігнавши навіть Volkswagen.

«Дилери активно просувають моделі Zeekr. Цей китайський бренд вже закріпився на українському ринку, посідаючи 11-у позицію і обігнавши Mercedes-Benz», — зазначили експерти.

Серед преміальних брендів склалася нова ієрархія: тепер українські споживачі обирають BMW, Audi, а лише потім розглядають Mercedes-Benz.

Лідерство на ринку утримує Toyota, яка в січні мала одразу три власні моделі серед п’яти найпопулярніших. Проте Toyota Rav4 помітно відставала за кількістю клієнтів від Renault Duster.

«Також відзначимо нового лідера серед популярних автомобілів — BYD Song, який у січні обігнав більшість відомих моделей та посів 3-є місце на ринку», — додали в Auto-Consulting.

Найпопулярніші марки авто в Україні за січень 2025 року:

Toyota — 791 продане авто. Renault — 357 од. BMW — 342 од. Skoda — 302 од. BYD — 263 од. Volkswagen — 192 од. Hyundai — 190 од. Suzuki — 180 од. Nissan — 169 од. Audi — 152 од. Zeekr — 146 од. Mercedes-Benz — 133 од. Kia — 131 од. Citroen — 128 од. Mazda — 125 од. Mitsubishi — 118 од. Peugeot — 104 од. Lexus — 92 од. Volvo — 89 од. Honda — 84 од.

Найпопулярніші моделі авто в Україні за січень 2025 року:

Renault Duster — 309 проданих авто. Toyota RAV4 — 190 од. BYD Song — 180 од. Toyota Land Cruiser Prado — 170 од. Toyota Hilux — 161 од. Kia Sportage — 121 од. Hyundai Tucson — 114 од. Skoda Octavia — 110 од. Skoda Kodiaq — 109 од. Nissan Qashqai — 107 од. Mazda CX-5 — 88 од. Suzuki S-Cross — 78 од. Zeekr 001 — 77 од. Citroen C-Elysee — 73 од. Suzuki Vitara — 73 од. Toyota Camry — 70 од. BMW 3 Series — 65 од. Peugeot Landtrek — 65 од. BMW X5 — 59 од. Zeekr 7X — 57 од.

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