Ринок нових легкових авто у січні скоротився: які авто обирають українці — Finance.ua
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Ринок нових легкових авто у січні скоротився: які авто обирають українці

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Ринок нових легкових авто у січні скоротився: які авто обирають українці
Ринок нових легкових авто у січні скоротився: які авто обирають українці
У січні 2025 року ринок нових легкових автомобілів знизився на 6,1% порівняно з минулим роком. Це було очікувано, оскільки через збої у роботі реєстрів ринок вживаних автомобілів майже зупинився, і частина покупців нових машин не змогла продати свої старі авто. Однак з 20 січня реєстраційні системи відновили роботу, і угоди поновилися, але динаміка вже була втрачена, що спричинило незначне падіння ринку.
Про це повідомляє Auto-Consulting.
Аналітики зафіксували в січні низький рівень частки електричних автомобілів — лише 15,6%. Рік тому цей показник становив 23,7%.
«Це явище потребує детальнішого дослідження, але очевидно, що популярні раніше моделі, як-от VW ID.4, Honda MN-V, стали менш затребуваними, а на перший план виходять моделі китайських виробників, які активно пропонують автомобілі через так званих альтернативних трейдерів», — йдеться у повідомленні.
У січні також відзначено значне зростання частки на ринку у BYD, яка зайняла 5-те місце, обігнавши навіть Volkswagen.

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«Дилери активно просувають моделі Zeekr. Цей китайський бренд вже закріпився на українському ринку, посідаючи 11-у позицію і обігнавши Mercedes-Benz», — зазначили експерти.
Серед преміальних брендів склалася нова ієрархія: тепер українські споживачі обирають BMW, Audi, а лише потім розглядають Mercedes-Benz.
Лідерство на ринку утримує Toyota, яка в січні мала одразу три власні моделі серед п’яти найпопулярніших. Проте Toyota Rav4 помітно відставала за кількістю клієнтів від Renault Duster.
«Також відзначимо нового лідера серед популярних автомобілів — BYD Song, який у січні обігнав більшість відомих моделей та посів 3-є місце на ринку», — додали в Auto-Consulting.

Найпопулярніші марки авто в Україні за січень 2025 року:

  1. Toyota — 791 продане авто.
  2. Renault — 357 од.
  3. BMW — 342 од.
  4. Skoda — 302 од.
  5. BYD — 263 од.
  6. Volkswagen — 192 од.
  7. Hyundai — 190 од.
  8. Suzuki — 180 од.
  9. Nissan — 169 од.
  10. Audi — 152 од.
  11. Zeekr — 146 од.
  12. Mercedes-Benz — 133 од.
  13. Kia — 131 од.
  14. Citroen — 128 од.
  15. Mazda — 125 од.
  16. Mitsubishi — 118 од.
  17. Peugeot — 104 од.
  18. Lexus — 92 од.
  19. Volvo — 89 од.
  20. Honda — 84 од.

Найпопулярніші моделі авто в Україні за січень 2025 року:

  1. Renault Duster — 309 проданих авто.
  2. Toyota RAV4 — 190 од.
  3. BYD Song — 180 од.
  4. Toyota Land Cruiser Prado — 170 од.
  5. Toyota Hilux — 161 од.
  6. Kia Sportage — 121 од.
  7. Hyundai Tucson — 114 од.
  8. Skoda Octavia — 110 од.
  9. Skoda Kodiaq — 109 од.
  10. Nissan Qashqai — 107 од.
  11. Mazda CX-5 — 88 од.
  12. Suzuki S-Cross — 78 од.
  13. Zeekr 001 — 77 од.
  14. Citroen C-Elysee — 73 од.
  15. Suzuki Vitara — 73 од.
  16. Toyota Camry — 70 од.
  17. BMW 3 Series — 65 од.
  18. Peugeot Landtrek — 65 од.
  19. BMW X5 — 59 од.
  20. Zeekr 7X — 57 од.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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