Як відновити свідоцтво про реєстрацію авто — Finance.ua

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Як відновити свідоцтво про реєстрацію авто

Особисті фінанси
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Як відновити свідоцтво про реєстрацію авто
Як відновити свідоцтво про реєстрацію авто
Загублені чи пошкоджені водійські документи можливо відновити.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Для відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС в Україні.
Якщо автовласник не має можливості особисто відновити водійські документи, він може оформити нотаріальну довіреність на іншу особу, яка буде представляти його інтереси.
Потрібні такі документи:
  • паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання);
  • копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • довідка з поліції (якщо свідоцтво було викрадено).
Орієнтовна вартість — 350 грн за адміністративну послугу та 486 грн — бланк свідоцтва.
За потреби можливо закріпити за транспортним засобом новий номерний знак.
Перереєстрація транспортного засобу та видача документів здійснюється у день звернення.
Також під час перереєстрації авто власник може замовити електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без виготовлення на пластиковому бланку.

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Нагадаємо, протягом лютого електронну чергу у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ оновлять. Після того як буде запроваджена оновлена електронна черга, ручного вводу інформації не буде. Верифікація особи відбуватиметься через смартфон з можливістю використання BankID або id.gov.ua. Раніше автоматизовані боти постійно подавали запит на вільні слоти у електронній черзі і таким чином їх займали.
Міністерство внутрішніх справ України оголосило про кілька нововведень. Зміни стосуються доставлення водійських посвідчень, можливості перереєстрації авто через Дію та спрощення низки процедур. Ініціативи МВС мають на меті зробити окремі послуги зручнішими та доступнішими. Проте не всі нововведення можуть бути економічно вигідними для автовласників.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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