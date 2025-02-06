ТОП-10 найкращих компактних електромобілів 2025 року — Finance.ua

ТОП-10 найкращих компактних електромобілів 2025 року Сьогодні 22:04 — Технології&Авто

ТОП-10 найкращих компактних електромобілів 2025 року

За останні кілька років сегмент електромобілів став значно різноманітнішим. У продажу можна знайти як великі розкішні моделі, так і бюджетні електричні авто.

Експерти видання What Car? визначили 10 найкращих компактних електромобілів 2025 року. Вони розповіли, чим лідер рейтингу перевершує всіх конкурентів.

ТОП-10 найкращих компактних електромобілів 2025 року:

Renault 5 E-Tech Hyundai Inster Cupra Born Renault Megane MG4 EV Volkswagen ID.3 Mini Cooper SE Citroën ë-C3 BYD Dolphin Fiat 500 Electric

Renault 5 E-Tech визнали найкращим компактним електромобілем, який зараз доступний у продажу. За словами експертів, ця модель пропонує комфортну підвіску та відмінну інформаційно-розважальну систему. Ще одним плюсом цього авто назвали невисоку вартість порівняно з конкурентами.

УНІАН За матеріалами:

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