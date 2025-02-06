ТОП-10 найкращих компактних електромобілів 2025 року — Finance.ua
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ТОП-10 найкращих компактних електромобілів 2025 року

Технології&Авто
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ТОП-10 найкращих компактних електромобілів 2025 року
ТОП-10 найкращих компактних електромобілів 2025 року
За останні кілька років сегмент електромобілів став значно різноманітнішим. У продажу можна знайти як великі розкішні моделі, так і бюджетні електричні авто.
Експерти видання What Car? визначили 10 найкращих компактних електромобілів 2025 року. Вони розповіли, чим лідер рейтингу перевершує всіх конкурентів.
ТОП-10 найкращих компактних електромобілів 2025 року:
  1. Renault 5 E-Tech
  2. Hyundai Inster
  3. Cupra Born
  4. Renault Megane
  5. MG4 EV
  6. Volkswagen ID.3
  7. Mini Cooper SE
  8. Citroën ë-C3
  9. BYD Dolphin
  10. Fiat 500 Electric
Renault 5 E-Tech визнали найкращим компактним електромобілем, який зараз доступний у продажу. За словами експертів, ця модель пропонує комфортну підвіску та відмінну інформаційно-розважальну систему. Ще одним плюсом цього авто назвали невисоку вартість порівняно з конкурентами.
За матеріалами:
УНІАН
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