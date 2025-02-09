Антирейтинг найменш надійних електромобілів із пробігом — Finance.ua

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Антирейтинг найменш надійних електромобілів із пробігом

Технології&Авто
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Антирейтинг найменш надійних електромобілів із пробігом
Антирейтинг найменш надійних електромобілів із пробігом
Найбільш ненадійним електромобілем на вторинному ринку є MG4 EV, що випускається з 2022 року.
Про це повідомляють експерти WhatCar.

Які автівки визнали найбільш ненадійними

Відповідно до результатів дослідження, надійність цього авто складає лише 63,8%, при цьому 30% опитаних власників зіткнулися з поломками.
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Серед основних проблем MG4 EV експерти вказали на електроніку, внутрішнє оздоблення салону, кузов, електромотор, супутникову систему навігації та інформаційно-розважальну систему, а також акумулятор, трансмісію і кондиціонер.
Друге місце в рейтингу зайняв Opel Corsa Electric, який випускається з 2019 року і донині.
Рейтинг надійності становить лише 72,2%, а на поломки поскаржилися 25% опитаних власників. Як правило, проблеми були пов’язані з кондиціонером, акумулятором та електронікою.
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Замикає «трійку» антирейтингу Porsche Taycan, що випускається з 2019 року, з рейтингом надійності на рівні 76,2%.
ТОП-5 найненадійніших електромобілів з пробігом:
  1. MG4 EV (2022 р. — наш час) — надійність 63,8%.
  2. Opel Corsa Electric (2019 р. — н.ч.) — надійність 72,2%.
  3. Porsche Taycan (2029 р. — н.ч.) — надійність 76,2%.
  4. Hyundai Ioniq 5 (2021 — н.ч.) — надійність 83,9%.
  5. Hyundai Ioniq (2016−2022 рр.) — надійність 84,5%.
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За матеріалами:
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