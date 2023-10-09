День фінансів: зобов’язання України перед МВФ, додаткові ознаки дефолту боржників, регулювання ШІ в Україні — Finance.ua

День фінансів: зобов’язання України перед МВФ, додаткові ознаки дефолту боржників, регулювання ШІ в Україні
Понеділок, 9 жовтня. Як ВПО отримати роботу при переселенні, та як застрахуватися від зниження ставки на депозити.
Зобов’язання України перед МВФ. Українська влада досягла суттєвого прогресу у виконанні власних зобов’язань за програмою розширеного фінансування з МВФ, але ще лишається важлива робота. Голова місії МВФ в Україні Гевін Ґрей розповів про чотири питання.
- Також, за його словами, міжнародна підтримка України буде поступово зменшуватися. Тому Київ повинен зосередитись на посилення спроможностей збирати доходи — як податкові, так і митні.
Додаткові ознаки дефолту боржників. Національний банк продовжує поступове відновлення «довоєнних» вимог до банків. За даними НБУ, відновлюються вимоги про визнання банком дефолту боржника, якщо боржник сплатив борг в обсязі менше ніж обсяг доходів, визнаний банком, або відбулося зменшення відсоткової ставки за кредитом більш ніж на 30% від первинних умов договору, що не спричинене зміною ринкових умов.
- До речі, НБУ продав на міжбанку минулого тижня рекордні в цьому році $1,2 млрд.
ВАКС закрив справу «Роттердам+». Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про закриття справи так званої формули Роттердам+ через закінчення строку досудового розслідування. Водночас Спеціалізована антикорупційна прокуратура не погодилася з таким рішенням.
Оформлення посвідки на проживання. У підрозділах ДП «Документ» за кордоном можна оформити посвідку на постійне проживання в Україні для іноземців та осіб без громадянства. Подати документи можливо в підрозділах у Варшаві, Берліні, Братиславі, Мадриді та Стамбулі. Найближчим часом отримання такої послуги стане доступним і в Празі.
В Україні регулюватимуть ШІ. Мінцифри розробило документ, який описує підхід держави до регулювання штучного інтелекту в Україні. Дорожня карта з регулювання штучного інтелекту допоможе українським компаніям підготуватися до ухвалення закону-аналога AI Act Європейського Союзу, а громадянам — навчитися захищати себе від ризиків ШІ.
Війна в Ізраїлі. Речник Європейської комісії Ерік Мамер заявив, що підтримка України з боку Європейської ради не зазнає змін на тлі загострення ситуації на Близькому сході через напад угрупування ХАМАС на Ізраїль.
- Інвестори уважно стежать за подіями на Близькому Сході, щоб оцінити геополітичний ризик для ринків. На думку аналітиків, зростаючий геополітичний ризик може привести до купівлі таких активів, як золото та долар, і потенційно підвищити попит на казначейські облігації США, які агресивно розпродаються.
- Ізраїльський шекель впав до майже 8-річного мінімуму.
- Німеччина призупинила програми фінансової допомоги Палестині та ймовірно зовсім їх скасує через напад ХАМАСу на Ізраїль.
Корисні джерела для ВПО. При переїзді до нового міста переселенцям важливо вдало інтегруватись в громаду. А одним із ключових факторів інтеграції є наявність роботи. Мінреінтеграції зібрало список установ, які допоможуть швидше працевлаштуватись на новому місці.
До речі, у новій статті Finance.ua підготував огляд найвигідніших пропозицій у сфері інтернет-торгівлі станом на жовтень 2023 року:
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Фактори, які заважають заощаджувати. Заощадження є важливою складовою фінансової стабільності та надійності у майбутньому. Інвестиції у особистий розвиток можуть стати ключем до досягнення власного добробуту у майбутньому, збереженню його протягом усього життя. Проте, є кілька факторів, які можуть завадити вам у цьому процесі.
Банківські депозити залишаються одним із найбільш простих та доступних способів заощаджувати в Україні, особливо для тих, хто відкладає невеличкі суми. Finance.ua розглянув кілька варіантів депозитів з можливістю поповнення та обрав ті, які видалися нам найбільш привабливими:
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