День фінансів: зобов’язання України перед МВФ, додаткові ознаки дефолту боржників, регулювання ШІ в Україні — Finance.ua

День фінансів: зобов’язання України перед МВФ, додаткові ознаки дефолту боржників, регулювання ШІ в Україні Сьогодні 17:50

Понеділок, 9 жовтня. Як ВПО отримати роботу при переселенні, та як застрахуватися від зниження ставки на депозити.

Зобов’язання України перед МВФ. Українська влада досягла суттєвого прогресу у виконанні власних зобов’язань за програмою розширеного фінансування з МВФ, але ще лишається важлива робота. Голова місії МВФ в Україні Гевін Ґрей розповів про Українська влада досягла суттєвого прогресу у виконанні власних зобов’язань за програмою розширеного фінансування з МВФ, але ще лишається важлива робота. Голова місії МВФ в Україні Гевін Ґрей розповів про чотири питання

Також, за його словами, міжнародна підтримка України буде поступово зменшуватися. Тому Київ повинен зосередитись на посилення спроможностей збирати доходи — як податкові, так і митні.

Додаткові ознаки дефолту боржників. Національний банк Національний банк продовжує поступове відновлення «довоєнних» вимог до банків. За даними НБУ, відновлюються вимоги про визнання банком дефолту боржника, якщо боржник сплатив борг в обсязі менше ніж обсяг доходів, визнаний банком, або відбулося зменшення відсоткової ставки за кредитом більш ніж на 30% від первинних умов договору, що не спричинене зміною ринкових умов.

До речі, НБУ продав на міжбанку минулого тижня рекордні в цьому році $1,2 млрд.

ВАКС закрив справу «Роттердам+». Вищий антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про закриття справи так званої формули Роттердам+ через закінчення строку досудового розслідування. Водночас Спеціалізована антикорупційна прокуратура не погодилася з таким рішенням.

Оформлення посвідки на проживання. У підрозділах ДП «Документ» за кордоном У підрозділах ДП «Документ» за кордоном можна оформити посвідку на постійне проживання в Україні для іноземців та осіб без громадянства. Подати документи можливо в підрозділах у Варшаві, Берліні, Братиславі, Мадриді та Стамбулі. Найближчим часом отримання такої послуги стане доступним і в Празі.

В Україні регулюватимуть ШІ. Мінцифри Мінцифри розробило документ, який описує підхід держави до регулювання штучного інтелекту в Україні. Дорожня карта з регулювання штучного інтелекту допоможе українським компаніям підготуватися до ухвалення закону-аналога AI Act Європейського Союзу, а громадянам — навчитися захищати себе від ризиків ШІ.

Війна в Ізраїлі. Речник Європейської комісії Ерік Мамер Речник Європейської комісії Ерік Мамер заявив , що підтримка України з боку Європейської ради не зазнає змін на тлі загострення ситуації на Близькому сході через напад угрупування ХАМАС на Ізраїль.

Інвестори уважно стежать за подіями на Близькому Сході, щоб оцінити геополітичний ризик для ринків. На думку аналітиків, зростаючий геополітичний ризик може привести до купівлі таких активів, як золото та долар, і потенційно підвищити попит на казначейські облігації США, які агресивно розпродаються.

Ізраїльський шекель впав до майже 8-річного мінімуму.

Німеччина призупинила програми фінансової допомоги Палестині та ймовірно зовсім їх скасує через напад ХАМАСу на Ізраїль.

Корисні джерела для ВПО. При переїзді до нового міста переселенцям важливо вдало інтегруватись в громаду. А одним із ключових факторів інтеграції є наявність роботи. Мінреінтеграції При переїзді до нового міста переселенцям важливо вдало інтегруватись в громаду. А одним із ключових факторів інтеграції є наявність роботи. Мінреінтеграції зібрало список установ , які допоможуть швидше працевлаштуватись на новому місці.

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