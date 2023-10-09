НБУ запровадив додаткові ознаки дефолту боржника — Finance.ua

НБУ запровадив додаткові ознаки дефолту боржника Сьогодні 10:01 — Казна та Політика

НБУ запровадив додаткові ознаки дефолту боржника

Національний банк продовжує поступове відновлення «довоєнних» вимог до банків.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

«З огляду на стале відновлення економіки та адаптацію банківської системи до роботи в умовах воєнного стану Національний банк України продовжує поступово повертати вимоги до банків, які були тимчасово послаблені на початку повномасштабного вторгнення, у тому числі стосовно здійснення оцінки кредитного ризику», — сказано в повідомленні.

Що змінюється

Так, з 31 жовтня 2023 року відновлюються окремі вимоги Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями.

Зокрема, вимоги про визнання банком дефолту боржника, якщо боржник сплатив борг в обсязі менше ніж обсяг доходів, визнаний банком, або відбулося зменшення відсоткової ставки за кредитом більш ніж на 30% від первинних умов договору, що не спричинене зміною ринкових умов.

Водночас, ґрунтуючись на визначених принципах оцінки кредитного ризику, запроваджуються додаткові ознаки дефолту боржників — юридичних осіб, активи яких оцінюються на індивідуальній основі.

До таких ознак належать:

значне пошкодження або знищення майна, необхідного для здійснення боржником операційної діяльності;

розташування всього або значної частини бізнесу боржника на територіях, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих рф;

втрата ринків збуту або спроможності здійснювати діяльність;

фінансовий стан боржника, що свідчить про його неспроможність забезпечувати виконання зобов’язань зі сплати відсотків перед усіма банками-кредиторами та іншими кредиторами — фінансовими установами.

«Такі ознаки опрацьовані зі Світовим банком та вже застосовані Національним банком під час оцінки стійкості банків і банківської системи у 2023 році в межах оцінки якості активів для контролю за дотриманням банками принципів оцінки кредитного ризику», — кажуть в НБУ.

Банки почнуть враховувати запроваджені ознаки дефолту боржників під час здійснення оцінки кредитного ризику, починаючи із 31 жовтня 2023 року. Відповідні ознаки мають бути відображені в системах управління проблемними активами банків.

Крім того, з 2024 року відновлюється дія вимог щодо оновлення та подання банками до НБУ планів відновлення діяльності банків та банківських груп.

Оновлені плани відновлення діяльності банки мають подати регулятору до 1 жовтня 2024 року.

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