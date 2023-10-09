Німеччина зупинила допомогу Палестині на сотні мільйонів євро — Finance.ua
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Німеччина зупинила допомогу Палестині на сотні мільйонів євро

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Німеччина призупинила програми фінансової допомоги Палестині та ймовірно зовсім їх скасує через напад ХАМАСу на Ізраїль. Про це заявила міністр економічного співробітництва та розвитку Свенья Шульце, яку цитує німецьке видання n-tv.
«Ці атаки на Ізраїль є жахливим поворотним моментом. Тому ми переглянемо всі наші зобов’язання щодо палестинських територій», — повідомила вона, зазначивши, що виплати в межах фінансової допомоги Палестині «наразі не здійснюються».
Про необхідність «негайно припинити» мільйонні виплати Палестині раніше заявив експерт із зовнішньої політики, депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер. Федеральний міністр фінансів Крістіан Лінднер також виступив за це.
За даними Мінрозвитку ФРН, Німеччина є «одним з найбільших донорів на палестинських територіях». На цей і наступний рік зобов’язання щодо розвитку становлять 125 мільйонів євро. Крім того, є додаткові кошти «в аналогічному обсязі» для програм ООН щодо Палестини і неурядових організацій, а також гуманітарна допомога від Міністерства закордонних справ на 2023 рік.
У міністерстві співробітництва підкреслили, що всі ці кошти йшли на реалізацію конкретних проектів, наприклад, щодо водопостачання та утилізації відходів, системи охорони здоров’я, продовольчої безпеки та створення робочих місць. «Прямого фінансування палестинської влади» не було, запевняють в Берліні.
За матеріалами:
УНІАН
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