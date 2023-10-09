Як регулюватиметься штучний інтелект в Україні — Finance.ua

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Як регулюватиметься штучний інтелект в Україні

Казна та Політика
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Як регулюватиметься штучний інтелект в Україні
Як регулюватиметься штучний інтелект в Україні
Міністерство цифрової трансформації України розробило документ, який описує підхід держави до регулювання штучного інтелекту в Україні. Це необхідно, щоб усунути ризики та розвивати його в інтересах держави, бізнесу й громадян.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
«Дорожня карта з регулювання штучного інтелекту в Україні допоможе українським компаніям підготуватися до ухвалення закону-аналога AI Act Європейського Союзу, а громадянам — навчитися захищати себе від ризиків ШІ», — сказано в повідомленні.
Завдяки розробленому підходу до регулювання штучного інтелекту український бізнес стане більш конкурентоспроможними й отримає доступ до глобальних ринків, а держава зможе інтегруватися до ЄС.
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«Україна має очолити тренд ШІ у світі. Розуміти, що відбувається, швидко реагувати та мати власну стратегію. Неможливо говорити про цифрову державу, якщо ми не формуємо прогресивну політику в напрямі штучного інтелекту та адженду для світу. Вже сьогодні в Україні ШІ активно використовують у різних напрямах. Особливо важливе використання штучного інтелекту у сфері військових технологій. Він допомагає фіксувати переміщення техніки та особового складу окупантів, збивати ворожі ракети, ефективніше наводити БПЛА на цілі тощо. Робота над нормативним полем для ШІ важлива для розвитку країни та дасть нам змогу рухатися швидше в цьому напрямі», — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
В основі впровадження регулювання штучного інтелекту лежить bottom-up підхід, який передбачає рух від меншого до більшого.
Як регулюватиметься штучний інтелект в Україні
«Спочатку ми надамо бізнесу інструменти для підготовки до майбутніх вимог, а після цього буде ухвалено закон. Підхід враховує інтереси всіх ключових стейкхолдерів і дає змогу знайти баланс між інтересами бізнесу та захистом прав громадян», — пояснює Федоров.
Як регулюватиметься штучний інтелект в Україні
Які переваги підходу, передбаченого дорожньою картою:
  • українські компанії співпрацюватимуть з міжнародними партнерами завдяки правовому режиму, ідентичному з ЄС;
  • кожна людина в Україні зможе захистити свої права в цифровому просторі;
  • залучення міжнародних інвестицій в АІ-напрям;
  • існуватиме безпечне середовище, де захищають права людини.
Формувати культуру саморегуляції бізнесу планується кількома шляхами:
  • підписанням добровільних кодексів поведінки, які свідчитимуть про етичність використання ШІ компаніями;
  • ще один інструмент — Біла книга, що ознайомить бізнес із підходом, термінами та етапами впровадження регулювання;
  • також планується публікація рекомендацій — загальних і секторальних, щоб дати відповідь на запитання, що і як потрібно робити, щоб підготуватися до ухвалення закону
Як регулюватиметься штучний інтелект в Україні

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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