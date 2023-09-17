До кінця десятиліття штучний інтелект замінить мільйони робочих місць: які професії під загрозою — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

До кінця десятиліття штучний інтелект замінить мільйони робочих місць: які професії під загрозою

Особисті фінанси
119
Генеративний штучний інтелект замінить понад 2 мільйони нових робочих місць лише в Сполучених Штатах Америки, і це станеться уже до кінця цього десятиліття.
До 2030 року штучний інтелект призведе до заміни 2,4 мільйона робочих місць в Сполучених Штатах, особливо це вплине на білих комірців, тобто офісних співробітників, які виконують розумову роботу. Так вважають в аналітичній компанії Forrester. В цілому розвиток штучного інтелекту вплине на 11 мільйонів робочих місць.
Автоматизаційні системи та штучний інтелект до 2030 року замінять 4,9% всіх робочих місць в США, з яких 30% будуть відведені генеративним системам штучного інтелекту. Навіть цього року подібні системи замінять близько 90 000 робочих місць, що становить 9,3% від усього обсягу робочих місць, які будуть автоматизовані різними системами.
Аналітики стверджують, що рівень освіти працівника має значний вплив на те, наскільки глибоко генеративний штучний інтелект вплине на його професійну діяльність.
Схожий вплив спостерігається і в заробітній платі: працівники, які заробляють менш як 60 000 доларів на рік, постраждають менше від автоматизації, ніж ті, хто отримує заробітну плату в розмірі 90 000 доларів і більше.
За матеріалами:
ITsider.
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.