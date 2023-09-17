До кінця десятиліття штучний інтелект замінить мільйони робочих місць: які професії під загрозою — Finance.ua

До кінця десятиліття штучний інтелект замінить мільйони робочих місць: які професії під загрозою Сьогодні 12:53 — Особисті фінанси

Генеративний штучний інтелект замінить понад 2 мільйони нових робочих місць лише в Сполучених Штатах Америки, і це станеться уже до кінця цього десятиліття.

До 2030 року штучний інтелект призведе до заміни 2,4 мільйона робочих місць в Сполучених Штатах, особливо це вплине на білих комірців, тобто офісних співробітників, які виконують розумову роботу. Так вважають в аналітичній компанії Forrester. В цілому розвиток штучного інтелекту вплине на 11 мільйонів робочих місць.

Автоматизаційні системи та штучний інтелект до 2030 року замінять 4,9% всіх робочих місць в США, з яких 30% будуть відведені генеративним системам штучного інтелекту. Навіть цього року подібні системи замінять близько 90 000 робочих місць, що становить 9,3% від усього обсягу робочих місць, які будуть автоматизовані різними системами.

Аналітики стверджують, що рівень освіти працівника має значний вплив на те, наскільки глибоко генеративний штучний інтелект вплине на його професійну діяльність.

Схожий вплив спостерігається і в заробітній платі: працівники, які заробляють менш як 60 000 доларів на рік, постраждають менше від автоматизації, ніж ті, хто отримує заробітну плату в розмірі 90 000 доларів і більше.

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