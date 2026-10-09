Український ecommerce підходить до головного сезону року з парадоксом: людей на сайтах більше, ніж будь-коли, а купують вони рідше.

Про це свідчать дані CDP eSputnik по 946 ритейлерах, які щомісяця надсилають 2,2 млрд повідомлень: поведінку покупців у 2026 році порівнли з попередніми сезонами, зокрема з Чорною п’ятницею 2025-го.

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Чек зростає, але замовлень меншає

У 2026 році кількість замовлень залишається нижчою за січневий рівень: близько 2,7 млн у січні проти 2,1 млн у серпні. Водночас середній чек у серпні виріс на 18,6% порівняно з липнем. Це не ефект кількох гігантів: без топ-1% найбільших компаній зростання тримається на рівні 16,2%. Найбільше AOV зріс у категоріях товарів для дому й саду та електроніки.

Категорії

Дім і сад: виторг +38%. Замовлень майже стільки ж, а середній чек виріс приблизно на третину.

виторг +38%. Замовлень майже стільки ж, а середній чек виріс приблизно на третину. Електроніка: виторг +28%. Зросли і замовлення (майже +9%), і чек (+17%).

+28%. Зросли і замовлення (майже +9%), і чек (+17%). Маркетплейси : мінус чверть замовлень. Вищий чек цього не компенсував, тож виторг впав приблизно на 17%.

: мінус чверть замовлень. Вищий чек цього не компенсував, тож виторг впав приблизно на 17%. Книги та дитячі товари: замовлень менше на 13−14%.

Сам по собі ріст AOV ще не означає, що покупці стали купувати більше: бізнесу варто враховувати, що саме зумовило вищий чек: покупці додають у кошик більше товарів, обирають дорожчі позиції чи просто платять більше за той самий набір. Так само з замовленнями: купує менше людей чи ті самі клієнти приходять рідше.

Трафік росте

Трафік ритейлерів досяг піку — 188,7 млн візитів, а конверсія в покупку впала до мінімуму: 1,31% проти близько 1,9% у січні. Влітку вона частково відновилася, але до зимового рівня не повернулася.

Відвідувачів стало більше, але частка тих, хто завершує візит покупкою, зменшилась. Причини можуть бути різними — від зміни структури трафіку до довшого циклу прийняття рішення. Тому перед сезоном варто перевірити, які джерела привели додатковий трафік, на які товари й пропозиції приходили ці люди та чим їхня поведінка відрізнялася від поведінки покупців.

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Співвідношення трафіку й покупців суттєво відрізняється між категоріями. Одяг та аксесуари акумулюють 26,9% трафіку, але лише 19,5% покупців. Електроніка — 18,6% трафіку та 11,7% покупців. Аптеки мають протилежну картину: на 13,8% трафіку припадає 27,2% покупців.

Висновок: сам обсяг трафіку не показує, скільки покупців отримає бізнес. Тому перед високим сезоном важливо оцінювати не лише залучення відвідувачів, а й те, яка частка цього трафіку конвертується в покупців у конкретній категорії.

Чорна п’ятниця

Частка нових покупців у вибірці зросла з 38,7% у лютому до 63,1% у серпні, тоді як частка повторних скоротилася. Саме по собі це не означає погіршення утримання, але ставить три запитання:

скільки покупців повертається після першого замовлення;

через який час вони роблять наступне;

який привід повернутися ви їм даєте.

Якщо людина зробила одне замовлення і зникла, а комунікації далі немає — про утримання мова не йде.

На Чорну п’ятницю кількість нових покупців зростає швидше: у 2025 році — +48% проти початку тижня, повторних — +23%. Проте основу покупців ЧП і далі становлять постійні клієнти: у 2024 році їх було близько 68%, у 2025-му — близько 60%, тоді як у звичайні місяці 2026-го — близько половини.

Раніше писали , як тривоги змінюють покупки українців у різних містах. Дослідники виділили чотири моделі поведінки споживачів залежно від міста: гостра реакція, адаптація з гнучкістю, стабільна практика та повна адаптація.

Київ наразі демонструє гостру реакцію. На тлі посилення атак споживачі швидко змінюють звичні маршрути, відкладають покупки та частіше розглядають доставку.

Одеса, Дніпро та Миколаїв належать до моделі адаптації з гнучкістю. Тут уже сформувалися нові звички, однак вони можуть швидко змінюватися через тривогу, обстріл, пожежу чи недоступність конкретного магазину.

Львів дослідники віднесли до моделі стабільної практики. Безпековий фактор тут менше впливає на повсякденний шопінг, а вибір магазину частіше залежить від його розташування, маршруту та асортименту.