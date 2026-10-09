Попри війну життя триває. Українці продовжують ходити в магазини, купувати їжу, одяг та побутові товари. Однак через повітряні тривоги — регулярні та тривалі — дедалі більше значення має те, де, коли і як саме люди здійснюють покупки.

Дослідження Gradus показало, що в різних містах люди по-різному адаптували свої купівельні звички: у Києві маршрути активно змінюються, тоді як у Харкові нові правила покупок уже стали автоматичними.

Українці можуть говорити, що звикли до постійних загроз і вони майже не впливають на покупки. Водночас фактична поведінка свідчить про інше: люди переносять покупки, змінюють магазини, частіше користуються доставкою або шукають альтернативи, якщо звичний маршрут стає недоступним.

Такі висновки містить дослідження Gradus Insights Catcher про зміни купівельної поведінки українців в умовах посилення безпекових загроз.

Від гострої реакції до повної адаптації

Дослідники виділили чотири моделі поведінки споживачів залежно від міста: гостра реакція, адаптація з гнучкістю, стабільна практика та повна адаптація.

Київ наразі демонструє гостру реакцію. На тлі посилення атак споживачі швидко змінюють звичні маршрути, відкладають покупки та частіше розглядають доставку.

Одеса, Дніпро та Миколаїв належать до моделі адаптації з гнучкістю. Тут уже сформувалися нові звички, однак вони можуть швидко змінюватися через тривогу, обстріл, пожежу чи недоступність конкретного магазину.

Львів дослідники віднесли до моделі стабільної практики. Безпековий фактор тут менше впливає на повсякденний шопінг, а вибір магазину частіше залежить від його розташування, маршруту та асортименту.

Харків став прикладом повної адаптації. Тривалий досвід життя в умовах загрози сформував автоматичні правила покупок: люди обирають магазини ближче до дому, частина великих торгових форматів зникла зі звичних маршрутів, а локальні мережі стали важливішими.

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У дні посилених обстрілів харків’яни також менше роблять імпульсивних покупок: беруть необхідне та швидше повертаються додому.

«Харків сьогодні показує покупця після завершеної адаптації. Люди говорять, що безпекова ситуація вже не впливає на їхні покупки, але сам вплив нікуди не зник. Просто нові маршрути, вибір магазинів і правила поведінки стали автоматичними», — коментує Євгенія Близнюк, соціологиня, експертка з маркетингу та репутаційного аудиту, засновниця і CEO Gradus.

Тривога не завжди переводить покупця в онлайн

Реакція на небезпеку також залежить від того, як людина звикла купувати — онлайн чи у фізичних магазинах.

Під час повітряної тривоги online-first покупці частіше замовляють товари додому. Якщо потрібного товару немає в магазині, вони насамперед шукають його онлайн у тій самій мережі.

Offline-first споживачі частіше перечікують небезпеку або відкладають покупку. Якщо товару немає на полиці, вони швидше підуть до іншого магазину або на ринок.

Безпекова ситуація також сформувала нові сценарії покупок. Дослідники виділили три характерні shopping missions:

«Знайти і запастися, поки є» — ризик перебоїв із постачанням або зникнення товару стимулює купувати більше.

«Доступно під час тривоги» — перевагу отримують магазини або доставка, якими можна скористатися, коли інші варіанти недоступні.

«Покупка як перепочинок» — похід до магазину стає коротким поверненням до звичного життя: люди можуть пройтися, подивитися новинки або придбати щось приємне для себе чи дитини.

Водночас цифрові інструменти дедалі більше стають частиною звичайної купівельної поведінки. Перевірка наявності товару, порівняння цін та акцій і використання застосунків використовуються різними групами споживачів.