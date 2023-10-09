У Єврокомісії зробили заяву про підтримку України на тлі ситуації в Ізраїлі — Finance.ua

У Єврокомісії зробили заяву про підтримку України на тлі ситуації в Ізраїлі Сьогодні 17:32

Підтримка України з боку Європейської ради не зазнає змін на тлі загострення ситуації на Близькому сході через напад угрупування ХАМАС на Ізраїль.

Про це заявив речник Європейської комісії Ерік Мамер, передає РБК-Україна з посиланням на « Європейську правду ».

У ході сьогоднішнього виступу на брифінгу в Брюсселі представник ЄК наголосив, що на допомогу ЄС Україні, яка відбиває широкомасштабну військову агресію рф, «ніщо і в жодному разі не вплине».

«У цьому не може бути жодного сумніву», — зазначив Мамер.

Також він звернув увагу, що у своїй заяві у суботу, 7 жовтня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн «ще раз підтвердила: ми стоїмо з українським народом стільки, скільки потрібно у конфлікті проти росії».

Водночас представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Стано додав, що на завтрашній екстреній зустрічі міністри закордонних справ країн ЄС обговорять ситуацію в Ізраїлі, та «якою має бути відповідь Євросоюзу в цьому контексті».

За його словами, рф неодмінно намагається використати для своєї кампанії проти України «все, що відбувається у міжнародній сфері».

«Але це не означає, що увага Євросоюзу буде перефокусована від України», — додав Стано.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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