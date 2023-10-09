Війна в Ізраїлі збильшить попит на золото та долари, — Reuters Сьогодні 13:33 — Валюта

Війна в Ізраїлі збильшить попит на золото та долари, — Reuters

Війна в Ізраїлі ймовірно, призведе до переходу в активи-сховища, оскільки інвестори уважно стежать за подіями на Близькому Сході, щоб оцінити геополітичний ризик для ринків.

золото та долар, і потенційно підвищити попит на казначейські облігації США, які агресивно розпродаються. Як повідомляє Reuters , на думку аналітиків, зростаючий геополітичний ризик може привести до купівлі таких активів, як, і потенційно підвищити попит на казначейські облігації США, які агресивно розпродаються.

«Це гарний приклад того, чому людям потрібно золото у своїх портфелях. Це ідеальний захист від міжнародних потрясінь», — сказав Пітер Карділло, головний ринковий економіст Spartan Capital Securities, зазначивши при цьому, що долар також виграє.

«Щоразу, коли відбуваються міжнародні заворушення, долар зміцнюється», — сказав Карділло.

«Чи буде це масштабний ринковий момент чи ні, залежить від того, як довго він триватиме і чи будуть інші втягнуті в конфлікт», — сказав Брайан Якобсен, головний економіст Wealth Managemen про ситуацію в Ізраїлі, зазначивши, що вкрай важливо, який вплив це матиме на ціну нафти.

«Видобуток іранської нафти зростає, але будь-який прогрес, якого вони домагаються за лаштунками з США, буде різко підірваний тим, що Іран святкує дії Хамасу… дуже важливо побачити, як відреагує Саудівська Аравія», — сказав Якобсен.

Довідка Finance.ua:

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС завдали з Сектора Гази масованого ракетного удару по Ізраїлю, випустивши понад 2000 ракет.

Ізраїльський розвідка не побачила, що ХАМАС готує вторгнення. Колишній високопоставлений чиновник США, аналітик центру Атлантичної ради Джонатан Панікофф заявив, що вторгнення ХАМАС — це провал розвідки Ізраїлю.

УНІАН За матеріалами:

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