ВАКС закрив справу «Роттердам+» — Finance.ua

ВАКС закрив справу «Роттердам+» Сьогодні 12:00 — Фондовий ринок

Вищий антикорупційний суд закрив справу «Роттердам+».

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

9 жовтня під час підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС ухвалила рішення про закриття справи «Роттердам+» з підстав п. 10 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України, тобто закінчення строку досудового розслідування, визначеного статтею 219 цього Кодексу, після повідомлення особі про підозру.

Указане рішення ухвалено з окремою думкою одного з суддів колегії.

Прокурор САП не погоджується з таким рішенням суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції, ідеться в повідомленні.

Як нагадали у САП, 14 березня прокурори САП за результатами розслідування Національного антикорупційного бюро України скерували до суду обвинувальний акт щодо шістьох осіб, причетних до запровадження так званої формули «Роттердам+». За оцінкою слідства, запроваджена формула призвела до завдання протягом 2016−2017 років 19,357 млрд грн збитків споживачам електроенергії. Прокурор також заявив цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням державі, на суму 19,357 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2019 року НАБУ оголосило ексголові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+», підозру у вчиненні дій, унаслідок яких споживачам електроенергії були завдані 18,87 млрд грн збитків.

У вересні 2022 року правоохоронці завершили розслідування у цій справі. Шістьом фігурантам справи змінили раніше оголошені підозри.

У березні 2023 року до ВАКС був направлений перший епізод у справі «Роттердам+». Тоді ж САП заявила цивільний позов на 19,357 млрд грн.

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