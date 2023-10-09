Оформлення посвідки на постійне проживання в Україні стало доступне за кордоном — Finance.ua

Оформлення посвідки на постійне проживання в Україні стало доступне за кордоном Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Оформлення посвідки на постійне проживання в Україні стало доступне за кордоном

В підрозділах ДП «Документ» за кордоном стала доступна послуга оформлення посвідки на постійне проживання в Україні для іноземців та осіб без громадянства.

Про це повідомляє МВС України.

«Державна міграційна служба України розширює спектр надання послуг у центрах обслуговування громадян „Паспортний Сервіс“ за кордоном. Відтепер іноземці та особи без громадянства (ОБГ) можуть подати документи для оформлення або обміну посвідки на постійне проживання в Україні у підрозділах у Варшаві (Польща), Берліні (Німеччина), Братиславі (Словаччина), Мадриді (Іспанія) та Стамбулі (Туреччина)», — сказано в повідомленні.

Окрім того, найближчим часом послуга буде доступна у Празі (Чехія).

Отримати послугу можливо у разі:

втрати або викрадення посвідки;

непридатності посвідки для подальшого використання;

досягнення іноземцем або особою без громадянства 25- або 45-річного віку (у разі якщо іноземцю або ОБГ було оформлено посвідку, що не містить безконтактного електронного носія);

неотримання вже виготовленої посвідки у зв’язку із введенням на території України воєнного стану.

Обов’язковим є наявність завіреного перекладу паспорта українською мовою.

На період тестування інформаційних систем, обслуговування здійснюється виключно у порядку живої черги.

Знайти найближчий «Паспортний Сервіс» та перелік необхідних документів для оформлення посвідки можна на офіційному веб-сайті ДП «Документ»

Отримати безкоштовну консультацію щодо отримання послуги можна на офіційній сторінці ДП «Документ» у Facebook

Довідка Finance.ua:

під час оформлення паспорта громадянина України вперше підлітки можуть оформити і номер платника податків в Державній міграційній службі;

українці, які перебувають за кордоном та не встигли своєчасно отримати замовлений у підрозділі Державної міграційної служби закордонний паспорт або ID-картку, зможуть отримати документи через закордонні дипломатичні установи України.



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