Оформлення посвідки на постійне проживання в Україні стало доступне за кордоном — Finance.ua
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Оформлення посвідки на постійне проживання в Україні стало доступне за кордоном

Особисті фінанси
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Оформлення посвідки на постійне проживання в Україні стало доступне за кордоном
Оформлення посвідки на постійне проживання в Україні стало доступне за кордоном
В підрозділах ДП «Документ» за кордоном стала доступна послуга оформлення посвідки на постійне проживання в Україні для іноземців та осіб без громадянства.
Про це повідомляє МВС України.
«Державна міграційна служба України розширює спектр надання послуг у центрах обслуговування громадян „Паспортний Сервіс“ за кордоном. Відтепер іноземці та особи без громадянства (ОБГ) можуть подати документи для оформлення або обміну посвідки на постійне проживання в Україні у підрозділах у Варшаві (Польща), Берліні (Німеччина), Братиславі (Словаччина), Мадриді (Іспанія) та Стамбулі (Туреччина)», — сказано в повідомленні.
Окрім того, найближчим часом послуга буде доступна у Празі (Чехія).
Отримати послугу можливо у разі:
  • втрати або викрадення посвідки;
  • непридатності посвідки для подальшого використання;
  • досягнення іноземцем або особою без громадянства 25- або 45-річного віку (у разі якщо іноземцю або ОБГ було оформлено посвідку, що не містить безконтактного електронного носія);
  • неотримання вже виготовленої посвідки у зв’язку із введенням на території України воєнного стану.
Обов’язковим є наявність завіреного перекладу паспорта українською мовою.
На період тестування інформаційних систем, обслуговування здійснюється виключно у порядку живої черги.
Знайти найближчий «Паспортний Сервіс» та перелік необхідних документів для оформлення посвідки можна на офіційному веб-сайті ДП «Документ».
Отримати безкоштовну консультацію щодо отримання послуги можна на офіційній сторінці ДП «Документ» у Facebook.

Довідка Finance.ua:

  • під час оформлення паспорта громадянина України вперше підлітки можуть оформити і номер платника податків в Державній міграційній службі;
  • українці, які перебувають за кордоном та не встигли своєчасно отримати замовлений у підрозділі Державної міграційної служби закордонний паспорт або ID-картку, зможуть отримати документи через закордонні дипломатичні установи України.

Як відновити втрачені документи

За матеріалами:
Finance.ua
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