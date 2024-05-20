Більше половини нових ФОПів в Україні у 2024 році відкрили жінки — Finance.ua

Більше половини нових ФОПів в Україні у 2024 році відкрили жінки Сьогодні 11:12 — Особисті фінанси

Більше половини нових ФОПів в Україні у 2024 році відкрили жінки

Понад 43 тисячі фопів в Україні у 2024 році створили жінки, за даними Єдиного державного реєстру.

За даними Опендатабот , 43 554 нових фопів створили жінки за перший квартал 2024 року. Це більше половини — 59% — від загальної кількості нових справ та рекордний показник за останні роки.

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Чоловіки відкрили 30 496 нових справ за той самий час. Для порівняння, у 2021 році частка жінок складала 51% від загальної кількості новостворених фопів.

Найчастіше жінки-фопи обирають для своєї діяльності роздрібну торгівлю (68% жінок та 32% чоловіків), надання інших індивідуальних послуг (89% жінок та 11% чоловіків) та інформаційних послуг (63% жінок та 37% чоловіків).

У той же час чоловіки частіше обирають для себе комп’ютерне програмування (58% чоловіків та 42% жінок) та оптову торгівлю (52% чоловіків та 48% жінок).

Довідка Finance.ua:

Майже 31 тисяча ФОПів припинила свою діяльність за перші 4 місяці 2024 року. Понад 23% новостворених ФОПів минулоріч закрились у 2024 році.



Якщо ви вирішили завершити підприємницьку діяльність, потрібно звернутись із відповідною заявою до державного реєстратора або ж подати заяву про припинення підприємницької діяльності в електронній формі, наприклад, через кабінет громадянина на Порталі Дія. Детальні інструкції тут.

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