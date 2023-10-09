Ізраїльський шекель впав до майже 8-річного мінімуму — Finance.ua
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Ізраїльський шекель впав до майже 8-річного мінімуму

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Ізраїльський шекель 9 жовтня впав до майже восьмирічного мінімуму щодо долара США через ескалацію конфлікту на Близькому Сході.
Про це повідомляє Reuters.
Агентство зазначає, що валютна пара не особливо активна в азіатські години. Востаннє шекель впав більш ніж на 3% проти долара до 3,9581.
Бойовики ісламістського угруповання ХАМАС убили 700 ізраїльтян, викрали десятки інших під час нападу на ізраїльські міста в суботу. У відповідь Ізраїль почав власну операцию: ізраїльські повітряні удари вразили житлові квартали, тунелі, мечеть і будинки офіційних осіб ХАМАС в Газі в неділю.
За матеріалами:
Українські Новини
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