НБУ продав на міжбанку минулого тижня рекордні в цьому році $1,2 млрд — Finance.ua
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НБУ продав на міжбанку минулого тижня рекордні в цьому році $1,2 млрд

Валюта
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Національний банк збільшив чистий продаж валюти на міжбанківському валютному ринку в період з 2 по 6 жовтня на 86,6% до рекордних в цьому році 1 151,69 млн доларів у порівнянні із попереднім тижнем.
Про це свідчать дані НБУ.
За звітний тиждень Нацбанк купив 12,05 млн доларів, тоді як продав 1 163,74 млн доларів.
Як відомо, Національний банк впровадив керовану гнучкість обмінного курсу з 3 жовтня.
Євро НБУ не купував і не продавав минулого тижня.
З початку року НБУ купив на міжбанку 208,03 млн доларів і продав 20 626,24 млн доларів.
Євро НБУ не купував і не продавав з початку року.
Як повідомляли Українські Новини, у 2022 році Нацбанк купив на міжбанку 3 267,95 млн доларів і 110,97 млн євро, а продав 26 380,59 млн доларів і 1 789,11 млн євро.
У 2021 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 3 690,7 млн доларів і продав 1 275,7 млн доларів.
2020 року НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 4 929 млн доларів, продав — 3 891 млн доларів.
НБУ з 21 липня скорегував офіційний курс гривні на 25% до 36,5686 UAH/USD.
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За матеріалами:
Українські Новини
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