День фінансів: зміни в системі вищої освіти, $2,8 мільярда від партнерів, новинки від Apple — Finance.ua

День фінансів: зміни в системі вищої освіти, $2,8 мільярда від партнерів, новинки від Apple Сьогодні 17:50

Вівторок, 31 жовтня. Хто серед найбільших донорів України, та де серед міст-мільйонників орендувати квартиру вигідніше.

$2,8 мільярда від партнерів. У жовтні 2023 року до державного бюджету України У жовтні 2023 року до державного бюджету України надійшло близько $2,8 млрд зовнішнього фінансування. $1,6 млрд пільгового фінансування від ЄС та грант розміром $1,15 млрд від США. Загалом за 10 місяців 2023 року Міністерство фінансів України залучило близько $35,4 млрд.

Також за даними Мінфіну, сукупний державний борг України у вересні порівняно з попереднім місяцем зменшився на 0,23%, або на 0,31 млрд доларів, до 133,62 млрд доларів.

Продаж Сенс Банку. У Нацбанку У Нацбанку вважають , що націоналізований Сенс Банк слід виставити на продаж для подальшої приватизації, щойно покращиться безпекова ситуація в країні. Продаж Сенс Банку стане перевіркою рішучості влади, щоб зменшити вплив держави в банківському секторі.

Як формується ринковий курс валюти. Ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що регулятор вибрав не найкращий час для переходу на плаваючий курс долара, що призвело до зайвих витрат на його стабілізацію. За його словами, відмітка 36,6 Ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що регулятор вибрав не найкращий час для переходу на плаваючий курс долара, що призвело до зайвих витрат на його стабілізацію. За його словами, відмітка 36,6 відігравала роль певного якоря.

«Мінімалка» в Німеччині. Мінімальна зарплата в Німеччині Мінімальна зарплата в Німеччині буде зростати — поетапне її підвищення заплановане на 2024 і 2025 роки. Спеціальна комісія запропонувала підвищити погодинну ставку до 12,41 євро (більше приблизно на 3,4%, ніж зараз). Наступний етап збільшення нижньої межі зарплати — до 12,82 євро.

До речі, статус тимчасового захисту українців тепер будуть перевіряти за спільною базою ЄС. Ця система запрацювала, щоб не дублювалися пільги в різних країнах.

Нові тарифи «Укрпошти». Компанія з 1 листопада Компанія з 1 листопада знизила тарифи на доставку посилок з Канади в Україну на 20%, а з України до Канади — на 10%. Також Укрпошта вперше за 2 роки підвищила тарифи на передплату газет та журналів

Правила контролю вантажів на митниці. З 7 листопада З 7 листопада змінюються умови митного контролю та оформлення як імпортних, так і експортних вантажів. Компанії, які не встигли до 7 листопада 2023 року отримати відповідні спрощення та переваги передбачені Митним кодексом України або Конвенцією про режим спільного транзиту будуть вимушені пред’являти товари митниці.

Ціни на однокімнатні квартири в найбільших містах. За За даними OLX Нерухомість, середня вартість житла з однією кімнатою в Києві зараз становить 2,9 мільйона гривень. В Одесі - 1,6 мільйона гривень. Хоча Харків та Дніпро розташовані відносно недалеко від зони проведення бойових дій, ціни на однокімнатне житло протягом останнього року там теж зросли.

За даними Bird, серед таких міст-мільйонників, як Харків, Дніпро і Одеса в контексті оренди квартир найдорожчим є Дніпро, а найдешевшим — Харків.

Нагадаємо, що в Україні діє програма «єВідновлення», за якою українці можуть подати заявку, щоб отримати компенсацію за пошкоджене через війну житло. Однак за певних умов у наданні коштів на ремонт можуть відмовити.

Нові MacBook Pro та iMac. Apple офіційно 3 . Це перший у світі чип для персональних комп’ютерів, створений за 3-нанометровою технологією. Apple офіційно представила нове покоління ноутбуків MacBook Pro, а також 24-дюймовий комп’ютер-моноблок iMac. Нові пристрої поєднує сімейство процесорів M. Це перший у світі чип для персональних комп’ютерів, створений за 3-нанометровою технологією.

Зміни у вищій освіті. Кабінет Міністрів пропонує реформувати систему вищої освіти в Україні для наближення її до стандартів, ухвалених у ЄС. Так, вже в 2024 році студенти зможуть змінювати спеціальність після 1−2 курсів, контрактники — обирати тривалість навчання, а заочну форму замінить дистанційна. Детальніше про нововведення розповідаємо в новій статті:

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