Apple представила нові MacBook Pro та 24-дюймовий iMac (фото) — Finance.ua

Apple представила нові MacBook Pro та 24-дюймовий iMac (фото) Сьогодні 13:35 — Фондовий ринок

Apple представила нові MacBook Pro та 24-дюймовий iMac (фото)

Apple у рамках заходу Scary Fast офіційно представила нове покоління ноутбуків MacBook Pro, а також 24-дюймовий комп’ютер-моноблок iMac.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Нові пристрої поєднує сімейство процесорів M 3 . Це перший у світі чіп для персональних комп’ютерів, створений за 3-нанометровою технологією. Новий графічний процесор підтримує технологію «Динамічне кешування».

Процесори підтримують до 128 Гб пам’яті, а також краще оптимізовані для роботи зі штучним інтелектом та машинним навчанням. Крім потужності і швидкості роботи, що виросла, чипи забезпечують і більш ефективне енергоспоживання.

Нові MacBook Pro

Базовою моделлю нового сімейства ноутбуків став 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M 3 . У свою чергу, лінійка 14-дюймових і 16-дюймових MacBook Pro доступна з флагманським чипом M 3 Max. Всі моделі ноутбуків оснащені дисплеєм Liquid Retina XDR з яскравістю, що збільшилася на 20%, камерою FaceTime 1080p і вбудованими шістьма динаміками.

Нові чипи дозволили на 40−60% прискорити роботу із зображеннями, відео та іншими завданнями в порівнянні з ноутбуками на M 1 і M 1 Pro, а продуктивність моделей на M 3 Max зросла в 2,5 рази в порівнянні з колишніми пристроями на M 1 Max. Заявлено, що нові процесори дозволили збільшити час автономної роботи на 11 годин без підзарядки окремі версії MacBook Pro зможуть працювати до 22 годин.

Ціна

Нові MacBook Pro вийдуть на ринок у сріблястому та сірому кольорах, а для MacBook Pro з M 3 Pro та M 3 Max доступний новий чорний колір. Продаж ноутбуків розпочнеться 7 листопада. Вартість 14-дюймового комп’ютера починається з позначки 1,6 тисяч доларів за базову версію, а 16-дюймовий ноутбук обійдеться як мінімум 2,5 тисяч доларів.

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