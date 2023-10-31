У Німеччині зросте мінімальна зарплата: коли саме і що треба знати українцям — Finance.ua

У Німеччині зросте мінімальна зарплата: коли саме і що треба знати українцям Сьогодні 17:03 — Особисті фінанси

У Німеччині зросте мінімальна зарплата: коли саме і що треба знати українцям

Мінімальна зарплата в Німеччині буде зростати — поетапне її підвищення заплановане на у 2024 і 2025 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецькі ЗМІ.

Спеціальна комісія (die Mindestlohn-Kommission) запропонувала підвищити погодинну ставку до 12,41 євро. Зміни, ймовірно, будуть прийняті федеральним урядом у 2024 році. Тим часом місцеві профспілки кажуть, що підвищення недостатньо, щоб компенсувати реальні втрати зарплати через інфляцію.

Комісія рекомендує уряду Німеччини підвищити мінімальну заробітну плату Німеччини до 12,41 євро на годину: більше приблизно на 3,4%, ніж зараз. Підвищення торкнеться майже шести мільйонів працівників.

Наступний етап збільшення нижньої межі зарплати — до 12,82 євро — намічено на період з 1 січня 2025 року.

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Пропозицію комісії ще мають затвердити в уряді. Очікується, що зміни будуть прийняті в закон без особливого опору, оскільки законодавці часто дотримуються рекомендацій комісії.

Втім, всередині самої профільної комісії, яка складається з представників роботодавців і профспілок, спостерігається розбіжність. Думки членів комісії дуже розділилися під час голосування, і цього разу консенсусу не було, а представники працівників голосували повторно.

«Ми не могли підтримати підвищення заробітної плати в межах цента», — заявив на прес-конференції член правління Федерації профспілок Німеччини (DGB) Штефан Кьорцелль.

За його словами, щоб забезпечити базову компенсацію інфляції, мінімальна заробітна плата повинна була підвищитися принаймні до 13,50 євро на годину. Але представники роботодавців та голова комісії відмовилися підтримати цю пропозицію.

Через високу інфляцію в останні місяці працівники Німеччини зазнали найбільших втрат реальної заробітної плати з 2008 року. Тепер підвищення мінімальної заробітної плати до 12,41 у 2024 році призведе до підвищення зарплат лише на 3 відсотки порівняно з річним рівнем інфляції у розмірі 6,1%.

Які зарплати в Німеччині зараз

Українцям, які влаштовуються на роботу в Німеччині, варто пам’ятати, що у 2023 році мінімальна заробітна плата в Німеччині залишилася без змін і становить 12 євро за годину (близько 2 037 доларів США на місяць).

Загалом зараз в країні не вистачає робочих рук, але зарплати вищі, ніж у Польщі чи багатьох інших країнах Європи. Це одна з причин трудової міграції поляків та вибору країни прихистку українців.

У цілому рівень зарплат за професіями такий:

пекар та кондитер — 34 647 євро до відрахувань (2 887 євро/місяць);

маляр (фарбування, лакування) — 35 603 євро (2 967 євро/місяць);

м’ясник (переробка м’яса) — 34 959 євро (2 913 євро/місяць);

сантехнік, фахівець із систем опалення та кондиціонування — 43 777 євро (3648 євро/місяць);

механік — 47 104 євро за місяць близько 3 925 євро);

металообробка (зварювальник, фрезерювальник) — 42 533 євро (3 544 євро/місяць).

Середня зарплата у Німеччині у 2022 році складала 4105 євро на місяць. Але співробітники, які займаються фізичною роботою, заробляють менше.

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