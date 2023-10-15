Як українцям знайти роботу в Німеччині: сайти вакансій та поради — Finance.ua

Як українцям знайти роботу в Німеччині: сайти вакансій та поради
Українські біженці у Німеччині мають спрощений доступ до ринку праці. Українці мають право як на повну зайнятість, так і на підробіток.
Що треба знати про працевлаштування у цій країні та де шукати пропозиції роботи, розповідає ukrainianingermany.de.
Центр зайнятості забезпечить навчанням та консультаціями
Українські біженці отримують виплати від центру зайнятості Jobcenter як безробітні. Водночас основна функція установи — допомогти людині вийти на ринок праці. Там призначають консультанта, який допомагатиме знайти роботу. У Jobcenter також надають інші види допомоги:
- покривають витрати на курси німецької мови;
- консультації щодо можливості кар'єри та послуги коучингу;
- навчання новій професії, яке триває 2−3 роки;
- допомогу зі створенням резюме та написанням супровідних листів;
- консультації щодо початку роботи на себе, в окремих випадках надають стартовий капітал.
За допомогу біженцям відповідають місцеві центри зайнятості. У більшості випадків співробітники володіють тільки німецькою, зрідка — ще й англійською. У деяких центрах зайнятості є перекладачі для українців. Ті українці, які не володіють німецькою, можуть приходити із перекладачем.
Самостійно шукати вакансії можна на популярних сайтах. Серед найпопулярніших сайтів по пошуку роботу такі:
- jobcenter-ge.de — сайт центру зайнятості, де можна заодно отримати консультацію з приводу пошуку роботи;
- arbeitsagentur.de — сайт німецькою та англійською мовами. Крім пошуку вакансій можна записатися на курси;
- jobleads.com — на сайті треба зареєструватися та створити резюме. Тут публікуються вакансії для висококваліфікованих працівників;
- europa.jobs — сайт із вакансіями, на які не вимагається досвід і знання мови. Також є також можливість знайти роботу з житлом.
- stellenanzeigen.de — ресурс для кваліфікованих працівників та людей без досвіду.
- adeccojobsforukraine.com — сайт, який допомагає українцям знайти роботу в Німеччині. Під час заповнення анкети потрібно додати резюме англійською мовою.
- germany4ukraine.de — сайт з порадами українцям, включаючи роботу.
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