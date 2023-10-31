Долар по 36,6 — це «якір»: експерт пояснив, як формується ринковий курс валюти — Finance.ua
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Долар по 36,6 — це «якір»: експерт пояснив, як формується ринковий курс валюти

Валюта
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Долар по 36,6 — це «якір»: експерт пояснив, як формується ринковий курс валюти
Долар по 36,6 — це «якір»: експерт пояснив, як формується ринковий курс валюти
Перехід до ринкового курсоутворення в Україні був неминучим процесом. Однак до НБУ є питання щодо часу, який було обрано для ухвалення такого рішення.
Про це «Телеграфу» розповів голова комісії з банківського аналізу Українського товариства фінансових аналітиків, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран. За його словами, немає іншого курсу, окрім ринкового.
«Навіть за часів СРСР, коли за торгівлю валютою була кримінальна відповідальність, курс формувався на „чорному“ ринку. Так і під час війни: відмітка 36,6 відігравала роль певного якоря та розрахункову функцію при сплаті податків. Але справжній ринковий курс формувався на готівковому ринку, і він помітно різнився від фіксованого, поки ринок не збалансувався», — сказав Шапран.

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За словами експерта, Національний банк України вибрав не найкращий час для переходу на плаваючий курс долара, що призвело до зайвих витрат на його стабілізацію.
«По-перше, це варто було робити, коли облікова ставка НБУ залишалася на рівні 25%. Тоді це знизило б втрати золотовалютних резервів (ЗВР)», — сказав він.
За його словами, невдалий час спричинив те, що Нацбанк витратив на валютні інтервенції, тобто закупівлю або продаж іноземної валюти, приблизно 650 мільйонів доларів золото-валютних резервів.
Шапран зазначив, що середній обсяг інтервенцій до переходу на плаваючий курс становив 513 мільйонів доларів, а після — 165 млн.
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«Тому 650 млн НБУ викинув із ЗВР, щоб курс залишався стабільним. Ці витрати можна було б запобігти, якби було правильно обрано час для цієї формальної дії. На валютному ринку ще нічого суттєвого не сталося. НБУ просто змінив формулювання та продовжив забезпечувати стабільність курсу», — додав він.
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