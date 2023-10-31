З листопада змінюються правила контролю вантажів на митниці — Finance.ua

З листопада змінюються правила контролю вантажів на митниці Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

З листопада змінюються правила контролю вантажів на митниці

Європейська Бізнес Асоціація в черговий раз нагадує, що з 7 листопада змінюються умови митного контролю та оформлення як імпортних, так і експортних вантажів.

Так, зокрема, компанії, які не встигли до 7 листопада 2023 року отримати відповідні спрощення та переваги передбачені Митним кодексом України або Конвенцією про режим спільного транзиту будуть вимушені пред’являти товари митниці. Йдеться про необхідність доставлення товарів в зону митного контролю відповідних митниць, в яких проводиться митне оформлення.

Нажаль кількість компаній, які отримали спрощення в рамках АЕО та режиму спільного транзиту, досить незначна.

Проте за результатами робочої наради в Комітеті ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики за участі представників Мінфіну і Держмитслужби не було підтримано пропозиції бізнесу одо ініціювання процесу відтермінування зазначених змін, а саме скасування спрощених декларацій типу ЕА.

Більше того, з Митного кодексу будуть виключені положення, які дозволяли не пред’являти експортний вантаж митниці.

Зі свого боку представники Держмитслужби запевнили щодо готовності до зазначених змін та за необхідності переведення відповідних підрозділів на цілодобовий режим роботи. Держмитслужба буде інформувати на офіційних ресурсах, а також у соцмережах про створені безкоштовні зони митного контролю на яких можна буде здійснювати пред’явлення митниці та декларування та пломбування експорту без необхідності сплати послуг митного терміналу.

Враховуючи таку ситуацію, бізнесу варто планувати свої бізнес-процеси з урахуванням того, що черги на митниці можуть бути не лише в пунктах пропуску, а й в митницях призначення та відправлення.

Довідка Finance.ua

Митниця виявила порушення на 1,2 млрд грн за І квартал 2023 року. Про це повідомляє Держмитслужба. «За січень-березень 2023 року виявлено 2766 порушень митних правил із вартістю предметів правопорушень на суму понад 1,2 млрд грн», — сказано в повідомленні.Вилучено предметів правопорушень на суму понад 179 млн грн. Зокрема:

промислових товарів на 91 млн грн;

продовольчих товарів на 16 млн грн;

валюти майже на 61 млн грн;

транспортних засобів майже на 10 млн грн.

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