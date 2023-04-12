Митниця з початку року виявила порушень на 1,2 млрд грн — Finance.ua

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Митниця з початку року виявила порушень на 1,2 млрд грн

Кримінал
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Митниця з початку року виявила порушень на 1,2 млрд грн
Митниця з початку року виявила порушень на 1,2 млрд грн
Митниця виявила порушення на 1,2 млрд грн за І квартал 2023 року.
Про це повідомляє Держмитслужба.
«За січень-березень 2023 року виявлено 2766 порушень митних правил із вартістю предметів правопорушень на суму понад 1,2 млрд грн», — сказано в повідомленні.
Вилучено предметів правопорушень на суму понад 179 млн грн. Зокрема:
  • промислових товарів на 91 млн грн;
  • продовольчих товарів на 16 млн грн;
  • валюти майже на 61 млн грн;
  • транспортних засобів майже на 10 млн грн.
Безпосередньо митниці вже розглянули 728 справ про порушення митних правил та застосували адміністративних стягнень у вигляді штрафу на суму 19 млн грн, з яких стягнули до держбюджету 14 млн грн.
На розгляд до суду митниці передали 1363 справи про порушення митних правил на суму 350 млн грн. За результатами розгляду справ суди наклали стягнення (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 362 млн грн.
Інфографіка: Держмитслужба
Інфографіка: Держмитслужба

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За матеріалами:
Finance.ua
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