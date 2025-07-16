День фінансів: зміни до держбюджету-2025, законопроєкт про житлову реформу, пріоритети на ринку праці — Finance.ua

День фінансів: зміни до держбюджету-2025, законопроєкт про житлову реформу, пріоритети на ринку праці Сьогодні 17:37

В середу, 16 липня, Верховна Рада прийняла законопроєкт про житлову реформу та ухвалила зміни до бюджету, а Нацбанк провідомив, що оновить правила реєстрації колекторських компаній.

Зміни до держбюджету-2025.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 13439−3 щодо змін до державного бюджету на 2025 рік. Передбачено додаткові видатки на сектор безпеки і оборони — 412,4 млрд грн.

Законопроєкт про житлову реформу.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який має реформувати правила оренди, іпотеки та квартирних черг. Йдеться про документ № 12377 «Про основні засади житлової політики», завдяки якому має стартувати масштабна житлова реформа в Україні.

Правила реєстрації колекторських компаній.

Проєкт спрямований на врегулювання питань, що виникли під час практичної реалізації Положення про реєстрацію колекторських компаній.

Українські банки уклали угод на майже 1,5 млрд євро на URC.

Під час 4 Ukraine Recovery Conference 2025 (URC), яка відбулася 10−11 липня в Римі, рекордну кількість угод з іноземними партнерами на загальну суму майже 1,5 млрд євро уклали українські банки. Серед лідерів за результатами конференції — ПриватБанк , Укргазбанк, Укрексімбанк, Ощадбанк, Банк «Креді Агріколь Україна», Банк «Львів», Piraeus Bank та Кредобанк.

Прогноз курсу долара та євро.

Купівля населенням готівкових євро зросла в доларовому еквіваленті в червні на $62,5 млн — до $577,2 млн, тоді як здача євро в обмінники зросла всього на $6,2 млн — до $301,2 млн в еквіваленті. Це говорить про те, що люди серйозно прислухаються до інформації про послаблення позицій долара на світових ринках. Про це пише експерт Олексій Козирєв в своєму прогнозі.

💳До речі, переказ коштів між картками, покупки в іноземних онлайн-магазинах, зняття готівки чи простий платіж за комуналку — усе це супроводжується банківськими комісіями. Finance.ua зібрав практичні поради щодо того, як уникнути зайвих витрат. Деталі — у статті:

Представлено нові модульні підземні укриття.

На міжнародній конференції з відновлення України URC 2025 у Римі було презентовано проєкт «Цитадель». Це один із варіантів модульних сталевих укриттів для захисту під час обстрілів. Модульні укриття для громад — ініціатива Державного агентства відновлення та розвитку інфрастуктури України за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України.

Чверть українців вірять, що відшкодовують криптовалюти.

Більше чверті опитаних українців помилково вважає, що при банкрутстві банку під гарантоване відшкодування підпадає навіть криптовалютата та електронні гроші. Про це свідчать результати Загальнонаціонального опитування щодо обізнаності споживачів фінансових послуг про систему гарантування вкладів.

Хто в пріоритеті на ринку праці.

Нині в умовах військового стану відбувається переорієнтація ринку праці. Професіонали, спеціалісти та кваліфіковані робітники є найбільш затребуваними категоріями працівників, оскільки в умовах війни зростає потреба у фахівцях, які забезпечують функціонування ключових секторів економіки.

водночас бізнес назвав основні перешкоди у воєнний час.

Пенсіонери перебувають за межею бідності.

За другий квартал 2025 року середня пенсія в Україні зросла на 69 грн, сягнувши 6 410,2 грн. Проте навіть після зростання більшість пенсіонерів перебувають за межею бідності.

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