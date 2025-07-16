Представлено нові модульні підземні укриття (фото) — Finance.ua
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Представлено нові модульні підземні укриття (фото)

Світ
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Представлено нові модульні підземні укриття (фото)
Представлено нові модульні підземні укриття (фото)
На міжнародній конференції з відновлення України URC 2025 у Римі було презентовано проєкт «Цитадель».
Це один із варіантів модульних сталевих укриттів для захисту під час обстрілів, пише Мінрозвитку громад і територій.
Модульні укриття для громад — ініціатива Державного агентства відновлення та розвитку інфрастуктури України за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України.
Представлено нові модульні підземні укриття (фото)
Комплекс із двох демонстраційних модулів укриттів, облаштували як шкільні сховища та представили для огляду учасникам конференції.
Модулі укриттів, що були виставлені на URC-2025, спроєктовані з урахуванням вимог до освітнього середовища: це циліндричні конструкції діаметром 2,4 метра, які монтуються на глибину до 5 метрів.
Кожен модуль розрахований на 48 осіб, а кілька модулів можна об’єднувати у більш складні конфігурації. Усередині передбачено місця для сидіння або відпочинку, вентиляцію, освітлення, санвузол.
Укриття автономні, герметичні, мають повну систему вентиляції, облаштовані вбиральні, та найголовніше — стійкі до обстрілів.
Представлено нові модульні підземні укриття (фото)
Загалом, щодо проєкту модульних укриттів для громад: вони можуть різнитись за виглядом, формою та бути розраховані на різну кількість осіб, в залежності від потреби.
Де викоростовуватимуть
Вони можуть використовуватись фактично всюди: у лікарнях, на підприємствах і в житлових районах, у тому числі на прифронтових територіях.
За матеріалами:
Finance.ua
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