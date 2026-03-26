Припинення імпорту газу з Угорщини для України: як вплине на ситуацію Вчора 12:23 — Енергетика

Україна має достатні запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) та альтернативні маршрути його постачань, тому можливе припинення Угорщиною газового імпорту не є для Києва критичним.

Про це сказала ексміністерка енергетики Ольга Буславець.

має політичний маніпулятивний характер, оскільки навряд чи вступить в дію в березні, а з квітня імпорт в Україну і так не планувався з врахування поточних цін на імпорт та наявних запасів в ПСГ», — «Заява Орбана скоріше за всеоскільки навряд чи вступить в дію в березні, а з квітня імпорт в Україну і так не планувався з врахування поточних цін на імпорт та наявних запасів в ПСГ», — написала вона на сторінці в Facebook.

Через кризу навколо Ормузької протоки ціни на газ тимчасово зросли до близько 60 EUR/МВт*год, тому імпорт у квітні не бронювався. Окрім того, Україна має високі запаси в ПСГ (9,6 млрд куб. м, що на 3,8 млрд куб. м вище минулорічних), що потенційно дає змогу пройти наступний сезон без угорського імпорту.

Хто постачає газ

За даними ексміністерки, з початку 2026 року за обсягами імпорту газу в Україну лідирує Польща (у березні її частка — 42%, у тому числі LNG зі США), далі йдуть Угорщина (34%), Словаччина (13%) і Румунія (11%). Через відмову ЄС від російського газу Угорщина змушена шукати альтернативні джерела.

Як раніше зазначив ексочільник «Оператора ГТС України» (ОГТСУ) Сергій Макогон, Угорщина сама є імпортером і Україна купує у неї європейський ресурс, а територія Угорщини використовується лише як зручний і дешевий маршрут.

«Погроза перекрити кран — це пряме порушення комерційних зобов’язань та норм єдиного ринку ЄС», — написав він на сторінці в Facebook.

За словами Макогона, Угорщина є для України важливим напрямком постачань газу, але не єдиним, оскільки є налагоджені маршрути через Словаччину, Румунію та Польщу.

«За технічної можливості понад 60 млн куб. м на добу ми зараз використовуємо лише близько 22 млн куб. м. Місця для маневру більш ніж достатньо. Споживачі нічого не відчують», — констатував ексочільник ОГТСУ.

Довідка Finance.ua:

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив 25 березня, що країна припиняє постачання природного газу до України до поновлення поставок нафти нафтопроводом «Дружба». Він зазначив, що таким чином «країна збереже захищені ціни на бензин та знижені ціни на газ».

