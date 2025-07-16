ВР підтримала у першому читанні зміни до держбюджету-2025 — Finance.ua

ВР підтримала у першому читанні зміни до держбюджету-2025
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 13439−3 щодо змін до державного бюджету на 2025 рік. Передбачено додаткові видатки на сектор безпеки і оборони — 412,4 млрд грн.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Загальний обсяг змін — 457 млрд грн, з яких 412,4 млрд грн передбачено саме на потреби оборони, безпеки та захисту держави.
У Міністерстві фінансів також повідомили, що із цієї суми майже 402 млрд грн надійдуть із загального фонду бюджету.
Основні напрями фінансування:
- Міністерство оборони — 311 млрд грн;
- Міністерство внутрішніх справ — 84 млрд грн;
- Головне управління розвідки Міноборони — 4,5 млрд грн;
- Служба безпеки України — 1,6 млрд грн;
- Управління державної охорони — 505 млн грн;
- Державна служба спецзв’язку — 64,5 млн грн.
Крім того, передбачено 10,8 млрд грн — на спеціальний фонд безпекового сектора, 26 млрд грн — у резервний фонд для реагування на невідкладні ситуації та 15,5 млрд грн — на термінові потреби Мінцифри, МОН та МОЗ.
Залучити кошти для фінансування змін планується за рахунок:
- зростання доходів бюджету (+155,5 млрд грн);
- розміщення облігацій внутрішньої держпозики (+185 млрд грн);
- скорочення витрат на обслуговування державного боргу (-65 млрд грн);
- зменшення інших видатків (-51,5 млрд грн).
Поділитися новиною