Надходження до місцевих бюджетів зросли: які області лідирують — Finance.ua

Надходження до місцевих бюджетів зросли: які області лідирують Сьогодні 21:07 — Казна та Політика

Надходження до місцевих бюджетів зросли: які області лідирують

За перше півріччя до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 245,9 млрд грн. Це на 37,2 млрд грн більше, ніж у відповідний період торік.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за січень-червень 2025 року були:

138 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб;

38 млрд грн — єдиний податок;

21,1 млрд грн — плата за землю;

16,4 млрд грн — акцизний податок;

15,5 млрд грн — податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;

5,6 млрд грн — податок на нерухоме майно.

За даними відомства, найвищий приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до січня-червня 2024 року зафіксовано у таких областях: Київська (+24,8%), Волинська (+23,7%), Житомирська (+22,8%), Хмельницька (+22,2%), Чернігівська (+21,8%) та Рівненська (+21,4%).

«Збільшення доходів у цих регіонах пов’язано, зокрема, з тим, що у ці регіони перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з тимчасово окупованих територій», — йдеться у повідомленні.

Відповідно, найменший показник доходів виявлено в областях, де проходять активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими рф, зокрема в Донецькій, Луганській, Херсонській, Харківській та Запорізькій областях.

За підрахунками міністерства, вдалося забезпечити збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на 17,8% у порівнянні з першим півріччям 2024 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.