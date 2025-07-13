Надходження до місцевих бюджетів зросли: які області лідирують — Finance.ua

Надходження до місцевих бюджетів зросли: які області лідирують
За перше півріччя до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 245,9 млрд грн. Це на 37,2 млрд грн більше, ніж у відповідний період торік.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за січень-червень 2025 року були:
- 138 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб;
- 38 млрд грн — єдиний податок;
- 21,1 млрд грн — плата за землю;
- 16,4 млрд грн — акцизний податок;
- 15,5 млрд грн — податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;
- 5,6 млрд грн — податок на нерухоме майно.
За даними відомства, найвищий приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до січня-червня 2024 року зафіксовано у таких областях: Київська (+24,8%), Волинська (+23,7%), Житомирська (+22,8%), Хмельницька (+22,2%), Чернігівська (+21,8%) та Рівненська (+21,4%).
«Збільшення доходів у цих регіонах пов’язано, зокрема, з тим, що у ці регіони перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з тимчасово окупованих територій», — йдеться у повідомленні.
Відповідно, найменший показник доходів виявлено в областях, де проходять активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими рф, зокрема в Донецькій, Луганській, Херсонській, Харківській та Запорізькій областях.
За підрахунками міністерства, вдалося забезпечити збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на 17,8% у порівнянні з першим півріччям 2024 року.
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