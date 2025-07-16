Нацбанк оновить правила реєстрації колекторських компаній: що змінять — Finance.ua

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Нацбанк оновить правила реєстрації колекторських компаній: що змінять

Казна та Політика
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Нацбанк оновить правила реєстрації колекторських компаній: що змінять
Нацбанк оновить правила реєстрації колекторських компаній: що змінять
Національний банк України оприлюднив для обговорення проєкт змін до Положення про реєстрацію колекторських компаній.
Про це йдеться в повідомленні регулятора.
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Проєкт спрямований на врегулювання питань, що виникли під час практичної реалізації Положення про реєстрацію колекторських компаній.
Що передбачається:
  • актуалізація ознак ділової репутації колекторських компаній, їх власників істотної участі та керівників;
  • уточнення відомостей, що містяться в реєстрі колекторських компаній;
  • оновлення форм документів, які заявник подає до Національного банку для набуття статусу колекторської компанії.
Встановлюються обмеження щодо іншої господарської діяльності:
  • доходи фінансової компанії, не пов’язані з наданням фінансових послуг, не повинні перевищувати 20% загального доходу компанії.
Джерела походження коштів
Проєкт уточнює також перелік джерел походження коштів, у разі надходжень з яких не вимагається підтвердження безперервного перебування коштів на рахунках.
До переліку додано виплати у формі банківських відсотків та страхових відшкодувань у разі надходжень з яких не вимагається підтвердження безперервного перебування коштів на рахунках.
Уточнюються ознаки того, що компанія не провадить діяльності з надання фінансових послуг. Такими ознаками вважається відсутність показників у звітності протягом 6 місяців з дати отримання або розширення ліцензії.
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Нагадаємо, у 2023 році колекторські компанії в Україні згенерували 737 млн грн виручки, що майже на 18% більше ніж у 2021-му. Про це свідчать результати дослідження R&D центру YouControl.
В дослідженні йдеться про те, що більша частина бенефіціарів колекторських компаній — громадяни України. І лише до 10 компаній мають іноземних співвласників.
Дослідивши юросіб з Реєстру колекторських компаній, аналітики YouControl виявили випадки пов’язаності колекторів між собою через спільних власників, а також пов’язаність з іншими фінансовими установами — банками, компаніями з мікрокредитуванням та ін.
За матеріалами:
Finance.ua
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