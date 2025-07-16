Українські банки уклали угод на майже 1,5 млрд євро на URC — Finance.ua

Українські банки уклали угод на майже 1,5 млрд євро на URC Сьогодні 15:27

Українські банки уклали угод на майже 1,5 млрд євро на URC

Під час четвертої Ukraine Recovery Conference 2025 (URC), яка відбулася 10−11 липня в Римі, рекордну кількість угод з іноземними партнерами на загальну суму майже 1,5 млрд євро уклали українські банки. Серед лідерів за результатами конференції — ПриватБанк , Укргазбанк, Укрексімбанк, Ощадбанк, Банк «Креді Агріколь Україна», Банк «Львів», Piraeus Bank та Кредобанк.

Про це йдеться у повідомленні Нацбанку.

«Це свідчення того, що українська банківська система перебуває в гарному стані, їй довіряють та вважають потужним інструментом підтримки економіки України. Адже всі ці кошти будуть спрямовані на кредитування українського бізнесу, фінансування соціальних ініціатив, розвиток муніципалітетів, підвищення енергоефективності громад тощо», — прокоментував голова НБУ Андрій Пишний.

ПриватБанк

185 млн євро розблокує рекордне фінансування та дасть змогу українському бізнесу отримати до 600 млн євро нових кредитів. ПриватБанк підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо кредитної лінії, яка покриє частину кредитного ризику банку за новими субкредитами. Гарантія ЄБРР у ​​розмірірозблокує рекордне фінансування та дасть змогу українському бізнесу отримати до 600 млн євро нових кредитів.

Укргазбанк

89,2 млн євро розблокує до 300 млн євро нових позик. Аналогічну угоду з ЄБРР уклав Укргазбанк : гарантія урозблокує до 300 млн євро нових позик.

Ще три угоди Укргазбанк уклав з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), який спільно з Єврокомісією започаткували новий фінансовий пакет підтримки України в розмірі 600 млн євро. Ці кошти спрямують на відновлення України з акцентом на енергетику, інфраструктуру та розвиток приватного сектору. Переважно фінансування здійснюватиметься у формі позик ЄІБ, які підкріплені гарантіями ЄС.

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Кредитна лінія у розмірі 70 млн євро буде призначена для фінансування українських малих та середніх підприємств (далі — МСП). Особливий акцент буде зроблено на підтримці «зелених» інвестицій, що відповідає довгостроковій стратегії Укргазбанку як провідного екобанку країни.

Це фінансування додатково посилене портфельною гарантією на суму 31,25 млн євро, яка суттєво збільшить спроможність банку кредитувати та залучати критично важливий капітал для приватного сектору. Ще 50 млн євро кредиту будуть надані ЄІБ Укргазбанку для фінансування муніципалітетів для інвестування ними в сучасну децентралізовану генерацію тепла, інтеграцію відновлюваних джерел енергії та значне підвищення енергоефективності громадських будівель.

Укрексімбанк

Укрексімбанк підписав лист про наміри підписати фінансову угоду з ЄІБ у межах реалізації проєкту «Програма підтримки економічної стійкості ІІ» на суму 100 млн євро. Метою Програми є розширення доступу приватних підприємств до джерел довгострокового фінансування інвестиційних проєктів та потреб в обіговому капіталі МСП та компаній із середнім рівнем капіталізації.

Ощадбанк

50 млн євро в межах Української інвестиційної програми, яка є складовою Програми фінансування для України (Ukraine Facility). Мета: забезпечення доступу українських муніципалітетів, комунальних підприємств та органів державної влади до довгострокового фінансування критично важливих проєктів у сфері централізованого теплопостачання та енергоефективності. Ощадбанк уклав фінансовий договір із ЄІБ про надання кредитної лінії на сумув межах Української інвестиційної програми, яка є складовою Програми фінансування для України (Ukraine Facility). Мета: забезпечення доступу українських муніципалітетів, комунальних підприємств та органів державної влади до довгострокового фінансування критично важливих проєктів у сфері централізованого теплопостачання та енергоефективності.

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Також Ощадбанк залучив фінансування Ukraine-Moldova American Enterprise Fund для другої хвилі грантової програми для жінок «Create» на суму 1 млн євро для підтримки підприємниць у сфері виробництва. Програма започаткована Міністерством економіки України та Ukraine-Moldova American Enterprise Fund у 2024 році. Ініціативу реалізує KSE Foundation у партнерстві з мережею мультимаркетів «Аврора» і AT «Ощадбанк». У 2025 році стартував другий етап програми.

Банк Креді Агріколь Україна

Банк підписав угоду з International Finance Corporation (IFC) на суму 100 млн євро про розподіл ризиків для розширення кредитування середнього та великого бізнесу в різних секторах економіки, таких як агробізнес, виробництво, енергетика та логістика, а також для підтримки енергетичної безпеки України.

Банк «Львів»

З ЄІБ Банк «Львів» домовився про кредит на суму 60 млн євро, що спрямовуватиметься на фінансування МСП, а також про гарантійну угоду, що розблокує ще більше фінансування для малого українського бізнесу. З Банком розвитку Ради Європи (CEB) було анонсовано підписання кредитної угоди щодо підтримки робочих місць.

За участю Міністерства закордонних справ України Банк «Львів» підписав з Урядом Бельгії та бельгійською компанією BIO Invest лист про наміри, що передбачає укладення угоди на 5 млн євро для підтримки МСП в Україні, яка відіграє важливу роль у створенні робочих місць, підтриманні соціальної єдності та посиленні національної стабільності.

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Кредобанк та Piraeus Bank

на 30 млн євро) щодо підтримки портфеля нових кредитів для МСП. Такі гарантії для українських банків відкривають нові можливості кредитування МСП, зокрема в напрямі сталого розвитку та «зелених» інвестицій. Кредобанк та Piraeus Bank підписали з ЄІБ листи про наміри щодо укладання гарантійних угод () щодо підтримки портфеля нових кредитів для МСП. Такі гарантії для українських банків відкривають нові можливості кредитування МСП, зокрема в напрямі сталого розвитку та «зелених» інвестицій.

Фонд розвитку підприємництва

Фонд розвитку підприємництва підписав грантову угоду з німецьким банком розвитку KfW на суму 40,5 млн євро в межах проєкту SME Resilience Facility. Проєкт спрямовуватиметься на підтримку стійкості підприємців із деокупованих та постраждалих від війни територій, де ризик кредитування є найвищий.

Ці кошти стануть новою програмою Фонду, яка буде комбінуватися з Державною програмою «Доступні кредити 5−7-9%» для підтримки бізнесу, який, попри виклики війни, продовжує працювати, створювати робочі місця та відновлювати свої громади. Проєкт реалізовуватиметься у партнерстві з Міністерством фінансів України та банками-партнерами.

Довідка Finance.ua:

URC2025 стала однією з наймасштабніших конференцій з відновлення з 2022 року як за кількістю учасників, так і за кількістю угод. За її результатами було підписано 200 різних домовленостей (угод та меморандумів) на близько 13 млн євро.

Головні результати:

Єврокомісія оголосила про створення Європейського Флагманського Фонду для відбудови України обсягом 500 млн євро.

2,3 млрд євро додаткових інвестицій у відновлення житлового, медичного, енергетичного секторів, а також підтримка малого і середнього бізнесу в межах інвестиційної компоненти програми Ukraine Facility.

Нова програма Світового банку на суму 200 млн доларів для підготовки державних та муніципальних проєктів відбудови. Окремо 50 млн доларів у вигляді гранту для допомоги українським аграріям.

188 млн доларів від Японії для «зеленої» модернізації української промисловості.

Європейський інвестиційний банк: 134 млн євро на відновлення транспортної інфраструктури; 200 млн євро — для підтримки та розвитку української гідроенергетики.

Банк розвитку Ради Європи: фінансування житлових сертифікатів у межах програми «єВідновлення». Обсяг угоди — 100 млн євро. Крім того, Банк надасть 200 млн євро кредиту для фінансування програми допомоги ВПО.

Норвегія започаткувала ініціативу обсягом 200 млн доларів з метою відновити постачання тепла та води до осель українців.

Швейцарія протягом 10 років спрямує до України близько 5 млрд євро для відновлення в різних секторах економіки.

Близько 2,3 млрд доларів позики від Великої Британії для зміцнення української ППО, а також угоди між підприємствами оборонної індустрії про спільне виробництво та співпрацю.

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