Рейтинг несхвалення Трампа досяг рекордного рівня — Finance.ua

Рейтинг несхвалення Трампа досяг рекордного рівня Сьогодні 18:14 — Світ

Рейтинг несхвалення Трампа досяг рекордного рівня

несхвалення президента Трампа досяг найвищого рівня з початку його другого терміну на посаді, пише Згідно з останнім опитуванням Economist/YouGov , рейтингнайвищого рівня з початку його другого терміну на посаді, пише thehill

Опитування показує, що 55 відсотків не схвалюють те, як Трамп виконує свою роботу, порівняно з 41 відсотком, які схвалюють.

Найновіше опитування демонструє незначний зсув у порівнянні з попереднім тижне, коли 53 відсотки не схвалювали, а 42 відсотки схвалювали роботу, яку він виконував на посаді президента. Тижнем раніше результати були такими ж.

Трамп розпочав свій другий термін із 49% схвалення та 43% несхвалення.

Нагадаємо, середині червня підтримка Трампа знизилася, коли 40 відсотків схвалювали його президентство, але лише 54 відсотки висловлювали несхвалення — менше рекордних 55 відсотків за даними останнього опитування.

Загальне падіння рівня схвалення з моменту вступу Трампа на посаду значною мірою зумовлене падінням підтримки серед демократів та незалежних виборців.

Згідно з опитуванням, проведеним наприкінці січня, рейтинг схвалення Трампа серед демократів становив 12 відсотків. Сьогодні лише 3 відсотки схвалюють президента.

Подібні зміни спостерігаються серед незалежних виборців, 41 відсоток з яких схвалили президента одразу після його вступу на посаду в січні, порівняно з лише 29 відсотками сьогодні.

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