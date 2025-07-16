Рейтинг несхвалення Трампа досяг рекордного рівня — Finance.ua

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Рейтинг несхвалення Трампа досяг рекордного рівня

Світ
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Рейтинг несхвалення Трампа досяг рекордного рівня
Рейтинг несхвалення Трампа досяг рекордного рівня
Згідно з останнім опитуванням Economist/YouGov, рейтинг несхвалення президента Трампа досяг найвищого рівня з початку його другого терміну на посаді, пише thehill.
Опитування показує, що 55 відсотків не схвалюють те, як Трамп виконує свою роботу, порівняно з 41 відсотком, які схвалюють.
Найновіше опитування демонструє незначний зсув у порівнянні з попереднім тижне, коли 53 відсотки не схвалювали, а 42 відсотки схвалювали роботу, яку він виконував на посаді президента. Тижнем раніше результати були такими ж.
Трамп розпочав свій другий термін із 49% схвалення та 43% несхвалення.
Нагадаємо, середині червня підтримка Трампа знизилася, коли 40 відсотків схвалювали його президентство, але лише 54 відсотки висловлювали несхвалення — менше рекордних 55 відсотків за даними останнього опитування.
Загальне падіння рівня схвалення з моменту вступу Трампа на посаду значною мірою зумовлене падінням підтримки серед демократів та незалежних виборців.
Згідно з опитуванням, проведеним наприкінці січня, рейтинг схвалення Трампа серед демократів становив 12 відсотків. Сьогодні лише 3 відсотки схвалюють президента.
Подібні зміни спостерігаються серед незалежних виборців, 41 відсоток з яких схвалили президента одразу після його вступу на посаду в січні, порівняно з лише 29 відсотками сьогодні.
За матеріалами:
Finance.ua
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