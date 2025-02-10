День фінансів: зарплати військових у 2025 році та куди релокується український бізнес — Finance.ua

День фінансів: зарплати військових у 2025 році та куди релокується український бізнес Сьогодні 17:37

У понеділок, 10 лютого, Finance.ua в новому матеріалі розповідає про розмір виплат військовим та від чого вони залежать, а також про виплату за перший контракт. Про це йдеться у статті:

До речі, Академія Мінфін у співпраці з компанією Smart Family Office продовжує безоплатний освітній проєкт «Фінансова грамотність для військових». Про те, які виплати передбачені для військових та ветеранів — дивіться у новому відео.

Сума американської допомоги Україні. Спеціальний представник президента США Кіт Келлог з питань України і росії прокоментував заяву українського президента Володимира Зеленського про різницю між заявленою та отриманою допомогою від Америки. Відповідний коментар він Спеціальний представник президента США Кіт Келлог з питань України і росії прокоментував заяву українського президента Володимира Зеленського про різницю між заявленою та отриманою допомогою від Америки. Відповідний коментар він зробив напередодні для телеканалу Newsmax.

Трамп озвучив суму угоди з Україною щодо рідкісноземельних металів. При цьому Гетманцев висловився щодо ревізії родовищ корисних копалин в Україні.

Водночас у Трампа не вважають, що відмова від USAID передасть вплив Китаю та росії.

В Україні змінять правила військової служби. Уряд погодив проєкт указу президента, який впорядковує проходження військової служби в Збройних Силах України, Національній гвардії України та Державній спеціальній службі транспорту. Про це Уряд погодив проєкт указу президента, який впорядковує проходження військової служби в Збройних Силах України, Національній гвардії України та Державній спеціальній службі транспорту. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

До речі, військовозобов’язані тепер можуть подати запит на ВЛК онлайн через «Резерв+».

Релокація українського бізнесу. Понад 11 тис. компаній Понад 11 тис. компаній релокувалися з одного регіону в інший торік. Переїзди компаній через війну за рік скоротилися на 18%. Також це на 25% менше, ніж до повномасштабного.

На що вплине підвищення облікової ставки. В грудні облікова ставка зросла до 13,5%, а в січні — до 14%. Про те, як це плине на ставки за депозитами та інфляцію — В грудні облікова ставка зросла до 13,5%, а в січні — до 14%. Про те, як це плине на ставки за депозитами та інфляцію — пояснив НБУ.

При цьому НБУ скорочує продаж валюти на міжбанку 4-й тиждень поспіль.

Цього тижня у парі долар-євро можуть відбуватися незначні рухи в бік посилення євровалюти. Але багато що залежить від чергових кроків Трампа при владі. До вашої уваги вже традиційний прогноз курсу валют на тиждень від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва. Про це дивіться у новому відео.

«Зношені» та «старі» долари. Тема обміну так званих старих доларів знову з’явилася на радарах. Національний банк Тема обміну так званих старих доларів знову з’явилася на радарах. Національний банк закликає громадян повідомляти про порушення при відмові чи під час обміну старих та нових купюр 100 доларів.

Що відбувається з ринком нерухомості під час війни. В Україні ринок житла переживає надскладні часи: більше житла будується на Західній Україні, а десь — все В Україні ринок житла переживає надскладні часи: більше житла будується на Західній Україні, а десь — все завмерло . Загалом по країні темпи будівництва житла суттєво просіли порівняно з часами до вторгнення.

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