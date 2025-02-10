Що відбувається з ринком нерухомості під час війни — Finance.ua
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Що відбувається з ринком нерухомості під час війни

Нерухомість
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Що відбувається з ринком нерухомості під час війни
Що відбувається з ринком нерухомості під час війни
В Україні ринок житла переживає надскладні часи: більше житла будується на Західній Україні, а десь — все завмерло. Загалом по країні темпи будівництва житла суттєво просіли порівняно з часами до вторгнення.

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Таку думку висловила в інтерв’ю президентка Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Олена Гайдамаха.
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Зазначається, що у прифронтових областях (Сумщина, Харківщина, Запоріжжя, Херсонщина), ціни на житло низькі. Наприклад, у Херсоні немає як такого ринку нерухомості, він стоїть. Одна з причин, за словами Олени Гайдамахи, — щоденні інтенсивні ворожі обстріли цивільної інфраструктури.
А у Харкові ціни на житло «впали» на 75% порівняно з довоєнним періодом. За словами фахівчині, є випадки, коли однокімнатну квартиру можна купити менш ніж за $10 тис. Більш-менш зберігся ринок нерухомості у Запоріжжі, але й там дуже низькі ціни.
Крім того, варто наголосити, що падіння вартості нерухомості торкнулося й столиці. Ціни на житло у Києві не досягли довоєнної відмітки на 3−5%. Це стосується і оренди, і продажу.
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Дуже неочікувана ситуація з вартістю нерухомості на Миколаївщині. У цій прифронтовій області, куди долітають навіть КАБи, зросли ціни на житло. Все через те, що багато місцевих, отримуючи виплати від держави за свої зруйновані помешкання, не переїжджають в інші області, а тут же купують будинки чи квартири.
Як наголосила очільниця Асоціації ріелторів, справжній будівельний бум спостерігається на Івано-Франківщині, Львівщині, Буковині та Закарпатті. Ціни у новобудовах стартують від $950 за кв. м на етапі котловану. Коли ж будівництво завершено, продаж квартир стартує з $1,3 тис. за «квадрат».
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«Вважаю, що ця ситуація, за умови завершення війни, може мати зворотній ефект: західні області не мають стільки підприємств та вільних вакансій, щоб забезпечити роботою велику кількість внутрішніх переселенців. Тому їм з часом доведеться продати придбане житло і переїхати, скажімо, у міста-мільйонники у пошуках заробітків», — прогнозує ріелтор.
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