У Трампа не вважають, що відмова від USAID передасть вплив Китаю та росії — Finance.ua
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У Трампа не вважають, що відмова від USAID передасть вплив Китаю та росії

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Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц не вважає, що відмова від закордонної гуманітарної допомоги призведе до того, що Штати поступляться Китаю та росії контролем на світовій арені.
Про це він заявив у інтерв’ю NBC News, пише «Європейська правда».
Як відомо, протягом останніх двох тижнів США намагалися скоротити кількість робочих місць і фінансування в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID), що, на думку Волца, було виправдано.
«[USAID] займається всілякими іншими речами, які, відверто кажучи, не відповідають стратегічним інтересам або баченню президента», — заявив він.
Волц зазначив, що «занадто часто лише центи з долара фактично доходять до людей, які цього потребують».
«Між великими підрядниками, субпідрядниками, місцевими підрядниками долари використовуються нерозумно», — наголосив американський політик.
Він також заперечив, що відмова США від гуманітарної допомоги за кордоном передасть контроль на світовій арені Китаю та Росії.
«Ми повинні переорієнтувати їхню місію і привести її у відповідність до зовнішньополітичного бачення президента», — додав він.
Адміністрація президента США у перші дні роботи призупинила фінансування міжнародної допомоги через агентство USAID — яке Трамп, за його словами, хоче ліквідувати.
За матеріалами:
Економічна Правда
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