День фінансів: зарплати військових у 2023, збільшення тарифів на електрику, ціни на оренду житла у Києві та Львові — Finance.ua

День фінансів: зарплати військових у 2023, збільшення тарифів на електрику, ціни на оренду житла у Києві та Львові Сьогодні 17:50

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Про інші події п’ятниці:

Тарифи на світло. Кабінет Міністрів України після закінчення опалювального сезону планує Кабінет Міністрів України після закінчення опалювального сезону планує підвищити тарифи на електроенергію , але вразливі верстви населення не постраждають від такого рішення, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. До кінця ж опалювального сезону жодні тарифи змінюватись не будуть.

Купівля валюти. Населення України в лютому 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 112,8 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 617,6 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 504,8 млн доларів. Таким чином, у лютому українці Населення України в лютому 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 112,8 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 617,6 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 504,8 млн доларів. Таким чином, у лютому українці скоротили купівлю валюти на 59,2 млн доларів порівняно з січнем, коли вони купили рекордні 564,0 млн доларів.

Формування реєстру олігархів відстрочили. У Мін’юсті назвали причину. Як повідомив міністр юстиції Денис Малюська, Україна перенесла Як повідомив міністр юстиції Денис Малюська, Україна перенесла термін формування реєстру олігархів до отримання висновків Венеційської комісії, адже якщо його впровадження суперечитиме баченню Єврокомісії, це може заблокувати подальші перемовини щодо вступу України до ЄС.

Обсяг ІТ-експорту падає. За січень 2023 року експортна За січень 2023 року експортна виручка IT-послуг впала на 29,7% і принесла $528 мільйонів, це на $223 мільйони менше у порівнянні з груднем минулого року. Львівський ІТ-кластер пояснює, що такі дані передбачувані, оскільки це наслідки блекаутів.

Розмитнення авто у «Дії». У Міністерстві цифрової трансформації розраховують вже у першій половині 2023 року надати можливість українцям У Міністерстві цифрової трансформації розраховують вже у першій половині 2023 року надати можливість українцям розмитнити авто у «Дії» . Зараз команда Мінцифри разом із партнерами оновлює концепцію з урахуванням зауважень народних депутатів.

Додамо, що українці у Словаччині вже можуть обміняти посвідчення водія.

Майже 20% киян втратили роботу під час війни. Як показують результати опитування проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», за період від 24 лютого 2022 року Як показують результати опитування проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», за період від 24 лютого 2022 року втратили роботу майже 20% жителів Києва. Більше 60% опитаних киян зазначили про погіршення економічного становища своєї сім’ї.

За словами Шмигаля, за рік повномасштабного вторгнення росії Україна втратила понад 3 мільйони робочих місць.

Тема зарплат зараз є актуальною і для військових, оскільки Міноборони повідомило про зміни в порядку нарахування грошового забезпечення. Зрозуміли ці зміни не всі — країною прокотилася хвиля обговорень. Тому Finance.ua вирішив детальніше розібратись, що трапилося, та які виплати отримуватимуть військовослужбовці у 2023 році:

Бюджетна оренда. Київ та Львів є найпопулярнішими містами за кількістю запитів оренди житла. Статистика цін говорить про те, що орендувати у місті Лева дорожче, ніж в столиці. Медіана ціни однокімнатної квартири в Києві в лютому становила 9 000 грн, а у Львові — 15 500 грн. Але чи реально сьогодні знайти притомну квартиру для життя за 10 000 грн у цих двох містах — Київ та Львів є найпопулярнішими містами за кількістю запитів оренди житла. Статистика цін говорить про те, що орендувати у місті Лева дорожче, ніж в столиці. Медіана ціни однокімнатної квартири в Києві в лютому становила 9 000 грн, а у Львові — 15 500 грн. Але чи реально сьогодні знайти притомну квартиру для життя за 10 000 грн у цих двох містах — розповідаємо тут

Гроші Баффетів для України. Фонд Говарда Баффета планує у 2023 році виділити Україні Фонд Говарда Баффета планує у 2023 році виділити Україні $300 млн у вигляді грантів . Пріоритетні напрямки — розмінування, протезування, сільське господарство, поліція, шкільне харчування. Відмітимо, що $148 млн грантових коштів було надано Україні за 2022-й.

Вартість квитків та всі деталі форуму тут. 🎤 До речі, нагадаємо, що 4 березня на території Unit.City пройде Female Freedom Forum — масштабний жіночий форум для інвесторів-початківців. Гості форуму розповідатимуть, як інвестувати в цінні папери, як почати вести персональний блог на тему фінансів, як жити так, щоб залишити дітям у спадок капітал, а не іпотеку й борги, та ще багато цікавого.

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