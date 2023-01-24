День фінансів: заборона виїзду за кордон чиновникам та реальна ставка податків з доходів громадян — Finance.ua

День фінансів: заборона виїзду за кордон чиновникам та реальна ставка податків з доходів громадян Сьогодні 17:50

У вівторок, 24 січня, Президент Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони, яке передбачає заборону на виїзд чиновників за кордон в умовах воєнного стану.

Фінансовий та енергетичний: два формати «Рамштайну». Як повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна Якповідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна працює разом з партнерами у форматі так званого енергетичного «Рамштайну» для відновлення обсягів генерації та фінансового — для забезпечення міжнародного фінансування та підтримки нашої держави. Мінімальні цьогорічні потреби України в коштах — 38 млрд доларів для фінансування дефіциту бюджету.

Також Шмигаль прокоментував ситуацію зі світлом та теплом.

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При цьому стало відомо, що санкції проти росії працюють — вона втрачає по $40 на кожному барелі нафти.

А жителям росії обмежать виїзд за кордон за допомогою «резервування дати та часу» проїзду.

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