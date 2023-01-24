Кабмін спростив оформлення документів українцям за кордоном — Finance.ua

Кабмін спростив оформлення документів українцям за кордоном Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Кабмін спростив оформлення документів українцям за кордоном

Кабінет Міністрів України схвалив надання громадянам України, які перебувають за кордоном, можливості отримувати послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця проживання чи перебування.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.

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Рішення передбачає, що в умовах воєнного стану до законодавчого врегулювання закордонні дипломатичні установи України отримують можливість із використанням Державного реєстру актів цивільного стану громадян здійснювати таку держреєстрацію, вносити зміни до актових записів, поновлювати та анулювати їх незалежно від місця зберігання паперового носія актового запису цивільного стану. Також вони зможуть повторно видавати свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану та витяги з реєстру.

Мельничук додав, що громадяни України, які знаходяться за кордоном, матимуть можливість отримувати послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця проживання або перебування.

Наразі консули приймають заяви про реєстрацію актів цивільного стану лише від громадян України, які проживають у його окрузі, тобто є прив’язка до місця проживання

Довідка Finance.ua:

українці під час дії воєнного стану можуть виїжджати за кордон із закордонним паспортом та внутрішнім. При цьому документ в застосунку «Дія» прикордонники приймуть в одному випадку;

Державна міграційна служба України повідомила, скільки зберігаються паспортні документи, які вчасно не встигли забрати.



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