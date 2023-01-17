Українцям дозволили пересилати паспорти поштою — Finance.ua

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Українцям дозволили пересилати паспорти поштою

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Уряд дозволив пересилання паспортів громадянина України в міжнародних реєстрованих поштових відправленнях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.
«Внесено зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку. Дозволено пересилання в міжнародних реєстрованих поштових відправленнях паспортів громадянина України для виїзду за кордон, а також у період дії воєнного стану або на період, що закінчується в останнє число місяця, у якому завершується дія карантину, встановленого на території України КМУ, паспортів громадянина України, посвідчення особи на повернення в Україну», — йдеться в повідомленні.
За матеріалами:
РБК-Україна
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