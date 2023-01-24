росія завдала збитків інфраструктурі України на мільярди: в KSE назвали суму — Finance.ua
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росія завдала збитків інфраструктурі України на мільярди: в KSE назвали суму

Казна та Політика
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росія завдала збитків інфраструктурі України на мільярди: в KSE назвали суму
росія завдала збитків інфраструктурі України на мільярди: в KSE назвали суму
Станом на грудень 2022 року загальна сума прямих задокументованих збитків, завдана інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення розпочате росією 24 лютого 2022 року, оцінюється у $137,8 млрд (за вартістю заміщення). У порівнянні з останніми обрахунками станом на листопад 2022 року загальна сума збитків зросла на майже $2 млрд.
Про це йдеться у звіті KSE.
«Найбільше зростання збитків за підсумками грудня повʼязане зі збільшенням втрат від руйнування житлового фонду, закладів освіти та обʼєктів сфер культури, релігії та спорту», — сказано в дослідженні.
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Збитки від руйнувань житлового фонду оцінюються у $54 млрд. За грудень ця сума зросла ще на $1.5 млрд. За понад десять місяців війни загалом пошкоджено або зруйновано 149.3 тис житлових будинків, серед яких: 131.4 тис приватних будинків, 17.5 тис — багатоквартирних та 280 гуртожитків.
Найбільш постраждалими від війни сферами залишаються також інфраструктура, із завданими збитками на $35.6 млрд, промисловість та втрати підприємств — $13 млрд. Поступово відбувається і відновлення інфраструктури. За даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, на початок грудня 2022 року із понад 150 зруйнованих або пошкоджених мостів чи мостових переходів на дорогах державного значення проїзд було відновлено на 72 об’єктах, а на початок січня вже на 78 об’єктах.
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росія продовжує завдавати руйнувань і освітнім закладам України. Сума збитків цієї сфери зросла на $400 млн і складає $8.6 млрд. Внаслідок бойових дій вже пошкоджено або зруйновано понад 3 тисячі освітніх закладів, з-поміж них: 1.4 тис — середньої освіти, 865 — дошкільної, 505 — вищої освіти.
Ще на $100 млн зросли збитки, яких через війну завдано закладами сфер культури, спорту та релігії, і оцінюються у $2.2 млрд. За підсумками грудня 2022 року таких обʼєктів 1327: це 907 закладів культури, 168 спортивних закладів, 157 обʼєктів туризму та 95 релігійних обʼєктів.
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З початку повномасштабного вторгнення росії в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 64 великі і середні підприємства, 84.3 тис. одиниць сільгосптехніки, 31 інтернат, 44 соціальні центри, майже 3 тис. магазинів, 593 аптеки, майже 195 тис. приватних легкових авто, 14.4 тис. комунального транспорту, 330 лікарень, 595 адмінбудівель державного та місцевого управління.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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