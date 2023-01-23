Оцінка збитків України від війни у 350 млрд є заниженою, — нардеп — Finance.ua

Оцінка збитків України від війни у 350 млрд є заниженою, — нардеп Сьогодні 09:38

Оцінка збитків України від війни у 350 млрд є заниженою, — нардеп

Оцінка збитків України від війни у 350 млрд є заниженою. Якщо не допомогти Україні зараз, витрати партнерів матимуть значно більшу ціну.

Про це повідомила народний депутат України, голова постійної делегації ВРУ у ПАРЄ Марія Мезенцева.

«Мені сподобалася одна теза, яку повторили багато спікерів із фінансового сектору, сектору економіки, які підраховують збитки. Ми знаємо, що 350 млрд збитків — цей прорахунок трохи занижений від Світового банку. Цифра від України набагато вища», — сказала вона.

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Також Мезенцева уточнила, що якщо Україні не допомогти прямо зараз у постачанні вагомого військового обладнання, в економічній сфері, підтримати подальші санкції, запустити механізми компенсації та створити спеціальний трибунал за злочин агресії, всі витрати матимуть набагато більшу ціну, якщо наші партнери відкладатимуть такі рішучі кроки та таку допомогу.

Довідка Finance.ua:

за словами міністра фінансів Сергія Марченка, збитки критичної інфраструктури України від російських ударів з початку війни можуть перевищити 100 мільярдів доларів;

за даними KSE Institute, збитки України від повномасштабної війни сягнула понад 127 млрд доларів, протягом літа росія завдала збитків на понад 31 млрд дол.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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